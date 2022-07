VR Bank ersteigert in Speyer das Bild von Johannes Doerr

Speyer. Über eine stolze Summe von 13200 Euro kann sich Round Table 63 Speyer freuen. Erlöst wurde der in ein soziales Projekt fließende Betrag bei der öffentlichen Versteigerung des Brezelfestbildes vom Speyerer Maler Johannes Doerr. Die Benefiz-auktion fand im Zuge des traditionellen Frühschoppens des Verkehrsvereins am Montag am Schwarzwaldhaus statt. Es war bereits die 24. Versteigerung dieser Art, die der Serviceclub in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein für den guten Zweck durchführte.

Eingangs sorgte das von Rüdiger Kiktenko intonierte Brezelfestlied gleich mal für gute Stimmung, was wiederum auf ein positives Ergebnis hoffen ließ. Die Erwartungen wurden auch nicht enttäuscht. Nachdem Round-Table-Präsident Daniel Lutz kräftig die Werbetrommel für das harmonische und wegen seiner Maße von 60 mal 60 Zentimeter in jedes Zimmer passende Bild gerührt hatte, konnte er mit 3300 Euro das erste Gebot entgegennehmen.

Franz Hammer setzt ersten Akzent

In der Folge waren zunächst keine motivierenden Anregungen mehr erforderlich. Zug um Zug ging es nach oben, bis der scheidende Marktmeister Franz Hammer mit 5000 Euro eine deutliche Duftmarke setzte. Sie hatte aber nicht lange Bestand, denn das nächste Gebot lag bereits bei 5500 Euro. Rudolf Müller von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz war das für ein „schönes Bild“ und die angestrebte soziale Verwendung des Erlöses dennoch zu wenig.

„Wir bieten 6500 Euro und spenden zusätzlich 1000 Euro“, griff er preistreibend in das Bietergeschehen ein. Mit 7000 Euro (Sparkasse Vorderpfalz) und 7500 Euro (PM International) wurde Müller dann aber noch zweimal überboten, bevor der Auktionshammer bei 7700 Euro zugunsten des Geldinstitutes von Rudolf Müller fiel.

Auf Anfrage dieser Zeitung äußerte sich der Vorstandssprecher der VR Bank so, dass die Förderung karitativer Projekte durch eine Bank im Rahmen gegebener Möglichkeiten eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Mit seinem Engagement und weiteren Spenden wird ein niederschwelliges Musikprojekt mit integrativem Ansatz der Städtischen Musikschule für Kinder an der Woogbachschule unterstützt.

Zusätzlich zum Höchstgebot wurden jeweils 1000 Euro von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, von der Sparkasse Vorderpfalz, vom Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller PM International sowie von Palatina Geo Con, die in der Region nach Bodenschätzen bohren, gespendet. Weitere 1500 Euro stiftete die Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungs GmbH (Gewo). mey