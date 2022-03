Die Geistlichen Abendmusiken in den Speyerer Kirchen bieten Konzertprogramme in einem liturgischen Rahmen. Musikalische Inspiration und geistliche Impulse sind dabei sinnhaft aufeinander bezogen. In der Christuskirche wurde hierfür das jüngste Beispiel geboten. Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger ließ an der Ohlert-Orgel Werke des französischen Barockkomponisten François Couperin und des

...