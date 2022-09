„Er hat das wichtige 2:2 gemacht, ist unser Abwehrchef und wichtig für unser Aufbauspiel.“ Mehr Lob geht fast nicht, als das, was Pasquale Pilato, Trainer des Kreisligisten FV 1918 Brühl II, über Dominik Böckli sagt. Und tatsächlich leitete das Tor des Innenverteidigers am vergangenen Wochenende in der Ligapartie der Brühler gegen den FC Hochstätt Türkspor nach einem 1:2-Rückstand die Wende

...