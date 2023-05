Braun läuft Stadionrekord

Mit neuer persönlicher Bestzeit und Stadionrekord stürmte die Oftersheimer Leichtathletin Anne Braun über die Langhürden ins Ziel. Für die 300 Meter Hürden benötigte die Oftersheimerin 43,00 Sekunden während der Bahneröffnung und damit dem Einstieg in die Sommersaison in Walldorf. Ab der Altersklasse U14 war die LG Kurpfalz mit etlichen Athleten in nahezu allen angebotenen Disziplinen vertreten. Die LG besteht aus den acht Vereinen TV Altlußheim, TSG Ketsch, TB Germania Neulußheim, TSV Oftersheim, TSG Eintracht Plankstadt, TB Germania Reilingen, SV Rohrhof und TV Schwetzingen 1864.

Der Tag begann mit dem 80-Meter-Sprint der Altersklassen U14 und U16. Marleen Fieger (TSV Oftersheim) belegte über diese Distanz den ersten Platz, dicht gefolgt von Trainings- und Vereinskollegin Anne Eichmann, die zweitschnellste in ihrer Altersklasse U14 war. Ebenfalls Zweite wurde Hannah Alimov (ebenfalls TSV Oftersheim) über 80 Meter in 11,49 Sekunden in der Konkurrenz der Altersklasse U16. Auch hier landete die LG Kurpfalz zweimal auf dem Podest und Leana Dübener wurde als dritte TSV-Starterin in 11,74 Sekunden Dritte.

Hörauf wirft 31,27 Meter

Nicht nur über die flache Distanz waren die Mädchen der U16 erfolgreich, auch bei den 80 Meter Hürden blieb das Podest nicht ohne Kurpfälzer: Lucie Fürle kam nach 16,05 Sekunden als Dritte ins Ziel. In der weiblichen U18 erkämpfte sich zudem Giulia Hörauf im Speerwurf mit 31,27 Meter im fünften Versuch den zweiten Platz – mit einer neuen persönlichen Bestleistung.

Erste im Weitsprung wurde unterdessen Lara Scheel vom SV Rohrhof, deren letzter Versuch mit 4,92 Meter den weitesten des Tages darstellte. „Dafür, dass sie aus verkürztem Anlauf gelaufen ist, war das wirklich eine gute Leistung“, so das Resümee ihres Trainer Sven Stumpf im Anschluss an den erfolgreichen Wettkampf seines Schützlings. Scheel gewann aber nicht nur den Weitsprungkontest, sondern überquerte auch im 80-Meter-Sprint als schnellste Teilnehmerin die Ziellinie und hatte dabei drei Zehntel Sekunden Vorsprung auf ihrer Trainingskollegin Emelie Braun, die zur Saisoneröffnung ebenfalls für den SV Rohrhof an den Start ging.

Zwei weitere Kurpfälzerinnen waren über die 150-Meter-Distanz auf dem Podest zu finden. Maren Rohrer (TSV Oftersheim) kam in 20,13 Sekunden als Zweite ins Ziel, dicht gefolgt von Angelina Georg (TV Schwetzingen), die mit 20,36 Sekunden als Dritte das Rennen beendete. Die beiden starteten ebenfalls über die 300-Meter-Strecke. Hier wurde Georg Zweite und Rohrer immerhin Vierte. Cara Schell (TSV Oftersheim) startete über 100 Meter Hürden und wurde bei ihrem Zieleinlauf nach 20,14 Sekunden Dritte.

Auf der Meile alleine

In der männlichen Jugend U18 ging Georgi Hristov (TSV Oftersheim) an den Start und wurde in 17,43 Sekunden Erster. Ayk Nikolay (TV Altlußheim) beendete seinen 300-Meter-Lauf nach 43,38 Sekunden. Als einziger Starter über die in Europa eher ungewöhnliche Meile – 1609,344 Meter – war der Gewinn für Niklas Brenk (SV Rohrhof) schon beim Startschuss eine sichere Sache.

Konkurrenz hatte hingegen Georgi Hristov im 110-Meter-Hürden-Rennen und gegen eben diese setzte sich der LG-Athlet auch durch und war somit mit 15,23 Sekunden Erstplatzierter. Auch im Weitsprung konnte Hristov keiner der Konkurrenten wirklich gefährlich werden und weiter als seine 6,05 Meter sprang kein anderer Starter seiner Altersklasse.

Das Kurpfälzer Kugeltrio, bestehend aus Jonas Röser (TSG Ketsch), Fabian Spahr und Lars Gollnick (beide TBG Reilingen) belegte zudem die Plätze zwei bis vier, wobei sowohl Röser mit 9,46 Metern als auch Spahr mit 8,71 Metern jeweils eine neue persönliche Bestleistung aufstellten. Im Speerwurf landete Röser ebenfalls auf dem Treppchen, musste sich mit 25,20 Metern aber mit dem den dritten Rang zufriedengeben. Vor ihm ließ Nikolay seinen Speer auf 29,21 Meter fliegen.

In der Altersklasse U20 wurde Sophie Knapp (TSV Oftersheim) mit 4,96 Metern Erste im Weitsprung und über 150 Meter zusätzlich Zweite. Über die 300 Meter Hürden ging Sarah Meiser (TSV Oftersheim) an den Start und beendete das Rennen nach 46 Sekunden als Erstplatzierte. Yannick Schaub (TSV Oftersheim) entschied in Walldorf den Weitsprung für sich und siegte mit 5,90 Metern, was gleichzeitig ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung bedeutet. Auch die 150 Meter entschied er in exakt 18,00 Sekunden für sich.

Unzufriedener Sieger

Die beiden Kurpfälzer Starter der U20 über die Meile, Jannik Brenk (SV Rohrhof) und Jan Kula (TSV Oftersheim), kamen als zweit- und drittschnellster Athleten ins Ziel. Ebenfalls über die Langdistanz starteten Denise Grashoff und Cedrik Sikorski (beide TSV Oftersheim). Grashoff kam über die 1000-Meter-Distanz nach 3:19,48 Minute als Erste ins Ziel, ebenso wie Sikorski, der seine Meile in 5:03,31 Minuten als Erster, aber unzufrieden mit seiner Zeit, absolvierte.