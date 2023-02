Christoph Lahme: Das tut verdammt weh

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus, ein weiteres Andocken an das Mittelfeld der Drittliga-Staffel Süd den Handballern der HG Oftersheim/Schwetzingen versagt. Sie unterlagen in Fürstenfeldbruck mit 32:41 (14:20). Der dortige TuS mischt damit weiterhin ganz vorne in der Tabelle um Aufstiegschancen mit, gemeinsam mit dem HC Oppenweiler/Backnang – dem nächsten Heimspielgegner der HG – und dem

