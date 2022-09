Das Duell der Ungleichen

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen für die Partie des SC Olympia Neulußheim gegen den FC Badenia Hirschacker in der Fußball-Kreisklasse A1 nicht sein.

Da ist die Mannschaft von Trainer Marvin Pelzl, die am vergangenen Wochenende den SV Rohrhof auf eigenem Platz mit 3:2 besiegt und am Mittwochabend den Kreisligisten TSG Lützelsachsen (1:4 n.V) an den Rande einer Niederlage gebracht hat, und auf der anderen Seite der FC Badenia, der nach zwei Partien erst einen Punkt auf der Habenseite verbucht.

Deren Trainer Timo Becker hadert aber insbesondere mit dem Remis gegen Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau II (1:1) zum Auftakt. „Da hätten wir gewinnen müssen – wir haben zu viele Chancen liegen lassen. Somit haben wir gefühlt zwei Punkte zu wenig“, so Becker. „Spielerisch haben wir noch Luft nach oben, aber ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen kommt.“

Was bei den Hirschen momentan noch fehlt, sei die Gier auf einen Torerfolg und der Wille, Spiele gewinnen zu wollen. Glücklich ist Becker, dass mit Jonas Engelhardt ein Defensivstabilisator wieder dabei ist. Insbesondere er dürfte für

die Partie in Neulußheim gefragt sein. „Hier ist es immer schwer zu spielen. Das ist eine kampfstarke Mannschaft und ich denke auch, dass sie in diesem Jahr besser abschneiden als in der letzten Saison“, erwartet Becker einen dicken Brocken.

Respekt ist auch die Einstellung, die beim Gegner SC Olympia Neulußheim und insbesondere bei Trainer Marvin Pelzl vorherrscht: „Hirschacker ist immer unbequem zu bespielen. Sie kommen durch die im Fußball wichtigsten Eigenschaften Leidenschaft und Kampf ins Spiel, sodass wir in der Vergangenheit jeden Punkt hart hatten erarbeiten müssen.“

Neue Akteure – neue Impulse

Bei aller Vorsicht und Mahnung hat der Neutrainer des SC Olympia Neulußheim aber inzwischen auch schon verinnerlicht und aufgesaugt, zu was sein Team in der Lage ist. „Betrachtet man die Spiele im Einzelnen, war sowohl der Punkt gegen Ketsch II als auch der Dreier gegen Rohrhof hintenraus etwas glücklich Aber auch das Glück muss man sich erarbeiten“, erklärt Pelzl. Viele neue Spieler, dazu mit ihm ein neuer Mann auf der Kommandobrücke, der neue Impulse einbringt, erfordern selbstredend Zeit und Geduld. Doch dafür zeigen die Neulußheimer in Liga und Pokal schon reife und beeindruckende Darbietungen.

Verzichten muss Pelzl vorerst noch auf die Urlauber Lukas Birkenmeier, Marcel Haas und Mustafa Özden. Während für Jan Ostler die Vorrunde gelaufen ist (Knorpelschaden), wurden Christian Brenner und Faruk Yalman zuletzt wieder im Training begrüßt. Ein Fragezeichen steht hinter Lucas Iglesias, der im Pokalspiel verletzt ausgewechselt werden musste.

In einem direkten Duell treffen ferner der SC 08 Reilingen und die Spvgg 06 Ketsch II, beide ihrerseits noch ungeschlagen, aufeinander. Der SV Rohrhof brennt beim SV Enosis Mannheim auf Wiedergutmachung.