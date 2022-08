SV Rohrhof hat schwere Gegner vor der Brust

Das hatte man sich anders vorgestellt. Insbesondere Trainer Andrés Medina López zeigte sich enttäuscht über die Leistung seines Teams am ersten Spieltag. Mit 0:4 war der SV Rohrhof beim SC Pfingstberg/ Hochstätt unterlegen. „Ich habe noch Montag und Dienstag gebraucht“, hatte Medina López zu knabbern. „Es kann nicht sein, dass zwei, drei erfahrene Spieler so den Kopf verlieren.“ Eine halbe Stunde spielte Rohrhof gut und war sogar die bessere Mannschaft. Doch anstatt nach zwei Aluminium-Treffern Sicherheit zu erlangen und selbst in Führung zu gehen, stand nach zwei Umschaltmomenten der Mannheimer der 0:2-Pausenrückstand fest.

„Schon die Spielvorbereitung war suboptimal. Freitags hatte ich für beide Mannschaften 25 Mann, am Samstag drei Absagen erhalten, sodass wir in Pfingstberg zu Spielbeginn zu elft waren“, sagt Medina López. Die Ergänzungsspieler reisten dann zwar noch nach, dennoch stellten sich die Verantwortlichen eine Spielvorbereitung insbesondere in dieser Spitzenpartie anders vor.

Rohrhofs Jad Chehade (r.) möchte im Heimspiel gegen Neulußheim die 0:4-Niederlage gegen Pfingstberg vergessen machen. © Fischer

Nun bietet sich für die Rohrhöfer an diesem Sonntag, 28. August, bereits die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Gegen den SC Olympia Neulußheim verlangt der Trainer eine Reaktion, zudem entspannt sich die personelle Lage weiter. „Ich war enttäuscht, glaube aber zu 100 Prozent an die Mannschaft“, erklärt Medina López, der an seinem System dennoch nichts ändern und weiter mit zwei Stürmern spielen lassen will. Doch auch die Neulußheimer sind nach dem 1:1 gegen Ketsch II nicht glücklich und wollen einen Fehlstart vermeiden.

Den Auftakterfolg gerne vergolden will der SC 08 Reilingen, der sich bei Türkspor Mannheim II beweisen muss. Ketsch II hat gegen den Kreisliga-Absteiger Enosis Mannheim ein schweres Heimspiel vor der Brust. Die Wucht eines Aufstiegskandidaten zu spüren bekommen wird Badenia Hirschacker. Wie man aber zu Punkten kommt gegen den SC Pfingstberg/Hochstätt, bewiesen die Schützlinge von Timo Becker in der vergangenen Saison. Damals holten sie auf eigenem Platz ein 1:1.

Info: Spvgg 06 Ketsch II – SV Enosis Mannheim, FC Türkspor Mannheim II – SC 08 Reilingen (beide Sonntag, 12.30 Uhr), FC Badenia Hirschacker – SC Pfingstberg/ Hochstätt, SV Rohrhof – SC Olympia Neulußheim (beide 15 Uhr).