Dem Primus zu einfach gemacht

„Heute sah man den Unterschied zwischen einem Tabellenführer in der Fußball-Landesliga und einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt“, brachte der Abteilungsleiter des FV Brühl, Frank Hensel die 2:5-Niederlage seiner Mannschaft beim FC Bammental auf den Punkt. Der FVB machte es dem Ligaprimus zu einfach, zum Erfolg zu kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainer Andreas Backmann musste aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Fabian Weiss und Ben Richard Prommer seine Elf umstellen. Die ersten zehn Minuten ließen sich bei den Gästen noch ganz gut an. Brühl versuchte mit einem verstärkten Abwehrverband, dem Gastgeber Paroli zu bieten. Doch die erste Möglichkeit nutzte Bammental und ging durch Jannis Halter in Führung. (12.). Dann fädelte der Bammentaler Goalgetter Carsten Klein gegen Anes Klicic geschickt ein und kam zu Fall. Halter besorgte das 2:0 vom Punkt aus (30.).

Sämtliche Offensivbemühungen seitens der Brühler Elf blieben Stückwerk. Nach der Pause wechselte Backmann mit Tim Hoffmann und Leon Wihler für den verletzten Patrick Morscheid und den rotgefährdeten Alexander Kerber frische Kräfte ein. Wihler rechtfertigte seine Einwechslung, als er mir einem trockenen Schuss aus 16 Metern den Anschlusstreffer erzielte (57.) Doch zwei Minuten später stellte Marc Schneckenberger nach einem groben Abwehrfehler mit seinem Tor zum 3:1 den alten Abstand wieder her.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Nullnummer für den FV Brühl Mehr erfahren Fußball-Landesliga Wann platzt bei den ehemaligen Torjägern der Knoten? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse A Reilingen mit erstem Sieg in diesem Jahr Mehr erfahren

Brühl versuchte in der Folgezeit, noch einmal heranzukommen. Doch nachdem Tim Hoffmann eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor abgelenkt hatte, war die Messe gelesen (72,). David Bechtel mit seinem Treffer zum 5:1 (76.) schickte dann den Gast mit einer Packung auf dem Heimweg. Timo Weber betrieb mit seinem Tor zum 5:2-Endstand Ergebniskorrektur (78.).

„Das einzig Positive am heutigen Spiel war, dass wir erstmals in der Rückrunde zweimal getroffen haben, wenn auch ohne Wert. In dieser Verfassung werden wir bis zum letzten Spieltag zittern müssen, was bei so einem Stammpersonal eigentlich unbegreiflich ist“, zeichnet Hensel ein düsteres Szenario.

FVB: Schuster, Glaser, Stenzel, Raab, Cardal (75. Härer), Kerber (45. Whiler), Johann, Greulich, Morscheid (45. Hoffmann), Klicic (75. Weber), Noura. lof