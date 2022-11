„Derby kommt zur rechten Zeit“

Samstagabend, es ist 19.30 Uhr und in der Schwetzinger Nordstadthalle wird zum Derby geblasen, vielmehr wird es angepfiffen: Die HG Oftersheim/ Schwetzingen und die SG Leutershausen stehen sich zum handballerischen Lokalvergleich in der 3. Liga gegenüber. Die Ausgangslage über das Favoritendasein und die Außenseiterposition ist dabei eigentlich klar zugeordnet, trotzdem spielt es in dieser Spielpaarung meist nur eine untergeordnete Rolle, wie die Vergangenheit lehrte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leutershausen galt und gilt immer noch neben Pfullingen und Fürstenfeldbruck als einer der drei Topfavoriten auf den Staffelsieg. Und die Jungs von der badischen Bergstraße wurden dieser Einschätzung zunächst auch gerecht. Einzig in Oberbayern mussten sie Federn lassen. Dafür gewannen sie gegen die Schwaben vom Albtrauf bei Reutlingen. Doch in den letzten beiden Partien setzte es bei Balingen-Weilstetten II und gegen Kornwestheim Niederlagen, die eigentlich so keiner auf dem Schirm hatte.

Hoffnung auf Krämer und Suschlik

„Es gibt natürlich bessere Momente, um auf ‚Leu‘ zu treffen“, meint Oftersheim/Schwetzingens Trainer Christoph Lahme zur Begegnung, die den Abschluss der Englischen Woche darstellt. „Nach zwei Niederlagen ihrerseits werden sie umso motivierter in das Duell am Samstag starten. Jedoch ist uns allen klar, dass wir Big Points benötigen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Somit kommt das Derby genau im richtigen Moment.“

Mehr zum Thema Lokalsport HG II mit Jagdtrieb Mehr erfahren HG Oftersheim/Schwetzingen „Wir stehen unter Zugzwang“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugend-Handball-Bundesliga HG-Youngster wollen Rang zwei verteidigen Mehr erfahren

Dabei setzt der Multicoach auch auf eine Einsatzmöglichkeit seines hoffentlich wieder genesenen Kreisläufers Niklas Krämer sowie von Linkshänder Kevin Suschlik. Und bei seinen Rückraumleuten sollte sich wieder die Sicherheit im Zusammenspiel einstellen, die sie sonst auszeichnete.

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – SG Leutershausen (Samstag, 19.30 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen)