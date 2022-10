„Wir stehen unter Zugzwang“

Die Situation, in der sich die HG Oftersheim/ Schwetzingen aktuell befindet, ist wahrlich nicht berauschend. Und jetzt kommt nicht nur der derzeitige Spitzenreiter in die Nordstadthalle, sondern einer der drei Topfavoriten auf den Staffelsieg im Süden, nämlich der TuS Fürstenfeldbruck, der es schon einmal in die Zweitklassigkeit geschafft hatte.

Es ist gleichzeitig der erste Auftritt von Christoph Lahme als Cheftrainer der männlichen HG-Abteilung vor heimischem Publikum, zusammen mit seinem Berater und Vorvorgänger Axel Buschsieper, dem er als Jugendlicher von der Tribüne aus zujubelte. Dass Lahme jetzt die Geschicke des Drittligisten leiten soll, war weder geplant noch erwartet. Der Aufstieg war schnell und radikal. Als vormals spielender Co-Trainer der „Ib“ war er designierter Nachfolger von Julian Zipf, der in den Verband wechselte. Noch im Sommer folgte die Ernennung zum Assistenten von Ex-Trainer Thorsten Schmid und kürzlich die Beförderung an die Spitze der HG-Übungsleiterschaft.

Mit den Bayern kommt eine Mannschaft, die gerne vom Start weg den Gegner gewaltig unter Druck setzt. Darauf hat der mit 29 Jahren jüngste Coach der Staffel, möglicherweise der gesamten Liga, sein Team genau eingestellt: „Die starke 3:2:1 der Brucker Panther galt es, diese Woche genau zu studieren und Lösungen einzutrainieren. Darüber hinaus soll unsere Abwehr dieses Mal über 60 Minuten bestehen und nicht im Laufe der zweiten Halbzeit nachlässiger werden. Ich kann nur hoffen, dass die grandiose Stimmung aus den letzten beiden Auswärtsspielen in die Nordstadthalle überschwappt und wir gemeinsam den ersten Heimsieg bejubeln dürfen.“

Dass die Favoritenrolle beim Gegner liegt, spielt für ihn dabei eine untergeordnete Rolle: „Nach drei Niederlagen in den ersten drei Heimspielen wollen wir endlich hier punkten. Dass dies nicht einfach wird, ist allen in der Mannschaft bewusst. Mit Fürstenfeldbruck kommt zwar der derzeitige Tabellenführer zu uns nach Schwetzingen, jedoch sehe ich uns klar unter Zugzwang, endlich die ersten Punkte in der heimischen Halle einzufahren.“

„Buschi“ sehr wertvoll

Trotz der Niederlage in Östringen, aber auch angesichts des Sieges in Willstätt sieht der Friedrichsfelder Lahme seine „Zusammenarbeit mit ’Buschi’ als sehr wertvoll an. Der Austausch im Training, per Telefon, auf der Auswärtsfahrt oder während des Spiels war bisher immer auf den Punkt. Ich hoffe, ihn noch ein paar Wochen an meiner Seite zu haben und das Ruder als Team rumzureißen.“ Nicht nur Lahme freute sich über die Rückkehr der HG-Legende: „Die Mannschaft schätzt ihn und in den vielen Einzelgesprächen kam nur Positives rüber. Hinzu kommt, dass ich als A-Jugend-Coach mit ihm in der vergangenen Saison schon häufig im Austausch bezüglich einzusetzender Spieler war und wir uns somit schon sehr gut kannten.“

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – TuS Fürstenfeldbruck (Samstag, 19.30 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen).