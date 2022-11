HG II mit Jagdtrieb

Zuletzt haben die im Frühjahr vom Erfolg verwöhnten Badenliga-Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen II ein kleine Durststrecke zu überwinden gehabt. Ihr Konto stag-nierte nach gewonnenen drei Punkten zu Beginn der Runde. Vier Niederlagen in Folge kannten die HG-Spieler eigentlich nur noch aus alten Erzählungen längst vergangener Zeiten. Ebenso einen vorletzten Tabellenrang. Und jetzt kommt die bislang unbezwungene absolute Nummer eins nach Schwetzingen, die SG Heddesheim.

„Wir werden Punkte sammeln“, hatte HG-Coach Jan Philipps unlängst versprochen und setzte beinahe trotzig nach: „Warum sollen wir damit nicht kommendes Wochenende zu Hause gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Heddesheim beginnen?“ Mit Rückkehr der alten Heimstärke seiner Männer wäre das nicht einmal ein zu großes Verlangen. Die meisten Gegner hatten in der Vergangenheit keine zu große Lust auswärts auf die HG II zu treffen. So will das Team wieder an seine früheren Tugenden, besonders den Kampfeswillen, anknüpfen, endlich loslegen und wieder durchstarten. mj

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen II – SG Heddesheim (Sonntag, 17 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen).