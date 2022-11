Echter Charaktertest für die „Hirsche“

Der FC Badenia Hirschacker steht vor einem Charaktertest. „Es war eine tote Vorstellung“, hatte Co-Trainer Marco Obeldobel im Anschluss an die jüngste Partie der Fußball-Kreisklasse A beim FC Türkspor Mannheim II (0:6) in der ersten Erregung von sich gegeben. Trainer Timo Becker, der der Partie nicht beiwohnen konnte, schiebt nach: „Ich bin zur Zeit überhaupt nicht zufrieden mit der Einstellung, die manche an den Tag legen. Wir müssen hier auch Konsequenzen ziehen.“

Nach Mannheim fahren die „Hirsche“ am vergangenen Wochenende nur mit elf Mann an, dass die Gastgeber zudem Anleihen von dem an diesem Tag spielfreien Landesliga-Kader nahmen, komplettierte das Desaster. „Nach den Spielen gegen Bosna und Seckenheim war ich eigentlich zuversichtlich. Wir hatten uns als Mannschaft das Ziel gesetzt, aus diesen beiden und den folgenden beiden Spielen das Maximum zu holen“, sagt Becker. „Jetzt war ich teilweise selbst sprachlos.“

Robin Reinhard (l.) möchte mit Badenia Hirschacker gegen Ketsch II wieder in die Erfolgsspur zurück finden. © Fischer

Der Partie gegen die Spvgg 06 Ketsch II kommt nun eine umso größere Bedeutung zu. Am darauffolgenden Spieltag hängen die Trauben gegen den SV Rohrhof nämlich extrem hoch, und eine Woche später ist Hirschacker spielfrei und kann selbst nicht eingreifen. „Die Trendwende muss jetzt passieren. Obwohl uns Ketsch II eigentlich nicht liegt, hoffe ich, dass wir mit der nötigen Einstellung reingehen“, unterstreicht Becker den Charakter dieser Begegnung. „Wir sind noch über dem Strich und wollen das bis zur Winterpause auch halten.“ Dann sollen auch weitere Verstärkungen den Kader breiter machen. Kurzfristig dazugestoßen ist Toni Ragusa, der seinen Rücktritt vom Karriereende erklärt hat und den „Hirschen“ noch einmal helfen will. Ob er bereits gegen Ketsch II aufläuft, war noch offen.

Bereits am Samstag empfängt der SC 08 Reilingen den ASV Feudenheim. Nach gutem Saisonstart sind diese beiden Teams inzwischen im Tabellenmittelfeld abgetaucht. Der spielfreie SV Rohrhof muss hingegen zuschauen, wie der Rivale SC Olympia Neulußheim bei einem Sieg gegen den SV 98/ 07 Seckenheim vorbeizieht.

Info: SC 08 Reilingen – ASV Feudenheim (Samstag, 16 Uhr), FC Badenia Hirschacker – Spvgg 06 Ketsch II, SC Olympia Neulußheim – SV 98/07 Seckenheim (beide Sonntag, 14.30 Uhr).