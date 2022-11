Beim Gastspiel am vergangenen Wochenende in Neuhausen auf den Fildern hatte sich die HG Oftersheim/Schwetzingen einen weiteren Punkt im Abstiegskampf der 3. Handball-Liga gesichert, wobei zwei Punkte angepeilt waren. Nun wird ein neuer Anlauf auf die volle Ausbeute genommen, doch leichter wird das Vorhaben mit dem VfL Pfullingen als Gast und Gegner am kommenden Samstag nicht.

Anfangs

...