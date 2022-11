Fee Zoé Brixner trifft in der 88. Minute zum 2:1

Die Spvgg 06 Ketsch bleibt in der Frauenfußball-Landesliga in der Erfolgsspur. Auch Rheinau/ Oftersheim gewann, während Eppelheim/Heidelberg II als Verlierer vom Feld ging.

Polizei SV Mannheim – Spvgg 06 Ketsch 1:2 (1:1)

Es entwickelte sich das erwartet knappe Spiel. In der 24. Minute traf Lucy Rost zum Ketscher 1:0. Ehe der Schiedsrichter die Protagonistinnen in der Halbzeit in die Kabinen schickte, glich Nicole Kupka für die Mannheimerinnen aus (42.). Für frischen Wind sorgte die eingewechselte Mona Miraee, der Trainer Kevin Huber das Vertrauen schenkte. Zur Frau des Spiels avancierte letztlich Fee Zoé Brixner, als sie in der 88. Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

SpG Eppelheim/Heidelberg II – SG Hettingen/Reisenb. 0:2 (0:0)

68 Minuten lang hielt das Team aus Eppelheim/Heidelberg den Tabellenzweiten in Schach. Dann fiel das 0:1 durch Selina Michler (69.). Nur wenige Minuten später erhöhte Curly-Ann Fischer auf 2:0 (76.). Die SpG Eppelheim/Heidelberg II ist damit auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht.

TSV Dürrenbüchig – SpG Rheinau/Oftersheim 1:4 (0:2)

Der Spielverlauf gestaltete sich nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Rheinau/Oftersheim musste gleich vier Stammspielerinnen ersetzen, zudem kam der ungewohnte Naturrasen als Geläuf. Die SpG hatte das Glück, ihre Treffer immer zum richtigen Zeitpunkt zu erzielen. Johanna Tenbruck sorgte für die beruhigend frühe Führung (8.), Sophie Falk erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (43.).

Nach dem Anschlusstreffer von Sara-Leonie Hottenträger (67.) stand die Partie auf der Kippe, doch dann netzte Calogera Santalucia zum 3:1 ein, als sie einen präzise getretenen Eckball von Saskia Schäfer einköpfte (76.). Am Ende krönte Saskia Schäfer ihre Leistung mit dem Treffer zum 4:1-Endstand (84.) für Rheinau/Oftersheim.

Info: SpG Mückenloch/Neckargemünd – SpG Eppelheim/Heidelberg II (Samstag, 16 Uhr), SC Olympia Neulußheim – FV Ubstadt (17 Uhr), Spvgg 06 Ketsch – SSV Waghäusel II (18:30 Uhr), SpG Rheinau/Oftersheim – FVS Sulzfeld (Sonntag, 11 Uhr), Spvgg 06 Ketsch II – SpG Dittwar/Tauberbischofsheim II (17 Uhr)