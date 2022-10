Frei Holz bleibt vorn

Frei Holz Plankstadt bleibt nach einem in der Höhe überraschenden 8:0-Erfolg beim KC Schrezheim Tabellenführer der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd.

Die größte Gegenwehr boten die Schrezheimer im Startpaar, wo es nach Sätzen 1,5:1,5 stand, ehe die Plankstadter sich noch durchsetzten. Andreas Habicht siegte dabei mit acht Kegeln weniger als André Gubitz, der mit 606 Kegeln bester Akteur seines Teams war. Sascha Schränkler entschied den vierten Satz mit 148:132 für sich. Jens Petri und Dennis Koch waren im Mittelpaar ihren Gegnern überlegen. Während Koch ohne Satzverlust siegte, musste Petri am Ende der dritten Bahn gegen Maurice Sander ausgewechselt werden. Bei seinem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga war der 24-Jährige verständlicherweise nervös, rettete aber den Mannschaftspunkt durch die höhere Kegelzahl. Bei einem 4:0-Vorsprung und 100 Kegeln plus war der Sieg nur noch reine Formsache. Andreas Tippl steigerte sich nach verhaltenem Start und wurde mit 625 Kegeln Tagesbester. Trotz mäßiger Vorstellung gewann Kai Schneider gegen den schwachen Daniel Lau 3:1. Mit 3494:3423 gewann Frei Holz auch die beiden Mannschaftspunkte durch die höhere Kegelzahl. „Wir haben durch eine kompakte Leistung verdient gewonnen“, freute sich Sascha Schränkler.

Stenogramm: Gubitz – Habicht 1,5:2,5 (606:598), Siegl – Schränkler 1,5:2,5 (530:576), Röhberg – Petri/Sander 2:2 (537:546), Schweier – Koch 0:4 (530:584), Böhm – Tippl 1:3 (565:625), Lau – Schneider 1:3 (555:565). mra