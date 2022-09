Glückliche Derbysieger

Zwei Derbys in der Fußball-B-Klasse fanden bereits am Samstag statt. Neulußheim II und Plankstadt II hießen die Gewinner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SC 08 Reilingen II – Olympia Neulußheim II 3:4 (2:3)

Die Gäste gingen mit einem Doppelschlag in der 15. und 19. Minute nach Toren von Istvan Ellinger und Rouven Ratzek mit 0:2 in Führung. Meriton Sulejmani in der 21. und Marcel Martens per Kopf (38.) glichen verdient aus. Doch Emin Yilmaz nutzte noch vor der Pause ein Geschenk zum 2:3 (41.). In der 57. Minute verwandelte Jonas Lacher einen zweifelhaften Elfmeter zum 2:4. Nach vielen vergebenen Chancen gelang Leon Kempf in der 70. Minute endlich der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht mehr, da die Reilinger letztlich zu viele Großchancen ungenutzt ließen.

TSG Eintracht Plankstadt II – FV 08 Hockenheim II 2:0 (1:0)

Plankstadt II mache in den ersten Minuten viel Druck. Einen Schuss von Yankuba Jammeh konnte der FV-Torhüter nicht festhalten, Christian Rug nutzte den Abstauber zum 1:0 (5.). Danach konnte sich Plankstadt nicht richtig befreien. Benjamin Burkhardt im Tor hielt aber die Null fest. Auch nach der Pause vergaben die Hockenheimer gute Chancen. In der 62. Minute setzte Patrick Gieser einen Konter zum 2:0 und chippte den Ball über den Torhüter. bk/ wy