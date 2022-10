Gute Erinnerungen

Christian Titz fährt als Trainer des 1. FC Magdeburg mit guten Erinnerungen zum SV Sandhausen. Der gebürtige Mannheimer, der einst auch die Kickstiefel für die SG Oftersheim schnürte, sicherte sich am 12. August 2018 mit dem Hamburger SV einen 3:0-Erfolg am Hardtwald. Es war der erste Dreier des Traditionsvereins in der 2. Fußball-Bundesliga.

Historisch in guter Erinnerung ist die Reise nach Sandhausen aber auch aus Sicht des 1. FC Magdeburg. Nicht einmal sechs Wochen nach dem HSV-Sieg im „BWT-Stadion am Hardtwald“ setzte sich auch der Club aus Sachsen-Anhalt dort durch. Das 1:0 war ebenfalls der erste Magdeburger Sieg in dieser Spielklasse.

Seither gab es noch ein weiteres Duell. Jeweils gewannen die Gäste-Teams mit 1:0. Für den SVS traf im Rückspiel damals Andrew Wooten.

Die Magdeburger Spieler trainierten am Montag und Dienstag nach Clubangaben individuell und starteten dann am Mittwoch mit einer Trainingseinheit auf dem Platz in die Vorbereitung auf den elften Spieltag. Zuletzt gewannen sie mit 1:0 daheim gegen den SSV Jahn Regensburg. Luca Schulers Siegtreffer für den 13. der Tabelle wurde begünstigt von einem Torwartfehler. Es war Magdeburgs erster Saisonsieg ohne Gegentor.

Daran möchte der FCM sicher anknüpfen. Und im Gegensatz zum SVS, der zuletzt siebenmal nacheinander nicht gewinnen konnte, zeigt die Formkurve der Titz-Elf nach oben. fred