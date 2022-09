Sturmflaute und Auswärtsschwäche

Alois Schwartz trat vor etwas mehr als einem Jahr seine zweite Amtszeit beim SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga an. Der klare Auftrag damals: Klassenerhalt. Das gelang dem Chefcoach. Knapp 370 Tage später hat sich an der Zielsetzung nichts geändert. Der SVS taumelt aber erneut. Seit sechs Spielen wartet das Team vom Hardtwald auf einen Sieg im deutschen Unterhaus, obwohl die Saison

...