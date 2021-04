Hans Schreiner zählte in den 1960er Jahren als Spieler und später als Trainer zu den markantesten Akteuren des SV 98 Schwetzingen. Mit nicht mal 18 Jahren debütierte er bereits in der ersten Mannschaft in der 2. Fußball-Amateurliga. Wir befragten den Oftersheimer, der am Freitag seinen 76. Geburtstag feiert, wie es ihm derzeit persönlich geht und ließen dabei zurückliegende Zeiten Revue

...