Heimliche Spitzenpartie

Von mancher Seite wird die Handball-Begegnung der TSG Wiesloch mit der HG Oftersheim/ Schwetzingen als erstes Spitzenspiel der noch jungen Frauen-Badenliga-Saison angekündigt. Allerdings will beim Gast, der dort als „absoluter Titeltopfavorit“ annonciert wird (TSG-Coach Frank Gerbershagen), so weit noch keiner gehen (Samstag, 17 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schließlich habe seine Mannschaft erst zwei Begegnungen ausgetragen, meint HG-Trainer Franz-Josef Höly, Wiesloch gar erst eine (siegte gegen Nachbar Rot/Malsch 24:23).

Personelle Lage schwierig

Es sei eine Partie, die mit dem nötigen Ernst angegangen werden muss, um dann am Ende wieder die zwei Zähler in den Händen zu halten. Dabei sieht Höly die Personallage in seinem Lager weiterhin als unverändert schwierig an.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga HG II rennt Rückstand hinterher Mehr erfahren Handball-Badenliga Frauen Viermal auswärts Mehr erfahren

Positiv beurteilt der Übungsleiter aber die Konstitution seiner vorhandenen Spielerinnen, die bewiesen haben, dass sie über 60 Minuten Stehvermögen verfügen und besonders in der Deckung sich zu behaupten wissen. mj