HSG will sich mit nächstem Sieg in der Tabelle nach oben orientieren

Als einziger der drei Handball-Badenligisten im Männerbereich bestreitet an diesem Wochenende die HSG St. Leon/ Reilingen ein Heimspiel. Die TSG Eintracht Plankstadt und die HG Oftersheim/ Schwetzingen II haben Auswärtsaufgaben vor der Brust.

Nach dem eminent wichtigen Erfolg gegen Leutershausen II für die HSG steht nun die schwierige Partie gegen den TV Friedrichsfeld an. Der TV F hat sich in dieser Runde als Mitfavorit herauskristallisiert, steht er doch mit nur einer Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor allem mit ihrer robusten kompakten 6:0-Defensive machen die Friedrichsfelder es jedem Gegner sehr schwer. HSG-Trainer Martin Schnetz hat einen Plan: „Die sehr stabile Abwehr des TVF gilt es für uns zu knacken. Wir müssen viel Bewegung in unser Spiel bringen und auch im Abschluss effektiv sein.“ Mit einem erneuten Erfolg könnte sich das HSG-Team weiter in der Tabelle nach oben orientieren.

Die letzte Niederlage der Badenliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen II gegen den TSV Amicitia Viernheim hatte tiefe Spuren und Wunden hinterlassen, die der Aufbearbeitung bedurften, bevor es jetzt an die Aufgabe SG Heidelsheim/Helmsheim geht (Samstag, 20 Uhr, Bruchsal), dem meistgenannten Titelkandidaten der Liga.

Die Partie bei der SG Heddesheim (Sonntag, 17.30 Uhr, Nordbadenhalle)wird wird eine ganz harte Aufgabe für die TSG Eintracht Plankstadt, ist die SG doch als einzige verbleibende Mannschaft der Badenliga noch ohne Punktverlust.

Dies ist durchaus eine Überraschung, hatte Heddesheim in der vergangenen Saison den Klassenerhalt erst in der Abstiegsrunde klargemacht. Die Mannschaft hat aber mit Frank Schmitt einen neuen Trainer, zudem wurde der Kader größtenteils zusammengehalten und punktuell verstärkt. Ergebnis ist zum aktuellen Zeitpunkt die Tabellenführung.

Personalsituation angespannt

Die Personalsituation der Plankstadter ist seit Wochen angespannt, bei der Auswärtsniederlage in Heidelsheim/Helmsheim vergangene Woche standen lediglich drei Rückraumspieler zur Verfügung. „Wir gehen schon auf dem Zahnfleisch, und das ist gerade bei unserer intensiven Spielweise nur schwer zu kompensieren. Trotzdem waren wir auch in Bruchsal in der Schlussphase auf ein Tor dran und hätten mit etwas mehr Fortune auch Punkte mitnehmen können“, sagt Trainer Niels Eichhorn.

Aufgrund des sehr ausgeglichenen Mittelfelds wären Punkte für Plankstadt aber wichtig, um ein Abrutschen in die hinteren Regionen des Tableaus zu verhindern. Eichhorn blickt auf die kommende Partie: „Wir wollen natürlich Zählbares aus Heddesheim nach Hause bringen, wissen aber auch, dass das sehr schwer wird. Die SG hat einen ziemlichen Turnaround hingelegt und spielt guten Handball. Wir müssen 60 Minuten lang voll dagegenhalten, auch wenn das durch die vielen Ausfälle hart wird. Wir treffen auf den Tabellenführer, da ist die Favoritenrolle klar verteilt.“

In der Verbandsliga haben der HSV Hockenheim und der TV Eppelheim Auswärtsaufgaben bei direkten Tabellennachbarn. Der HSV spielt am Sonntag (17 Uhr) bei der HSG Walzbachtal, der TVE bereits am Samstag (20 Uhr) in Handschuhsheim. Und schon am Dienstag (Allerheiligen, 19 Uhr, Capri-Sonne-Arena), wartet auf die Eppelheimer gegen die SG Nußloch eine schwere Heimaufgabe. krau/mj/nt/ali

Info: HSG St. Leon/Reilingen – TV Friedrichsfeld (Sonntag, 17 Uhr, Fritz-Mannherz-Halle Reilingen