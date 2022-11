HG Oftersheim / Schwetzingen trennt sich von Lukas Sauer

Lukas Sauer. © Dorothea Lenhardt

Oftersheim/Schwetzingen. Die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen und Kapitän Lukas Sauer gehen fortan getrennte Wege. Der Regisseur fehlte bereits bei den beiden vergangenen Partien in Neuhausen/Filder und zuletzt gegen Pfullingen. Der Grund: Sauer teilte den HG-Verantwortlichen mit, dass er beim Spiel in Neuhausen nicht dabei sein wolle, weil er Zuschauerkarten für das Spiel der amerikanischen NFL in München habe. Die HG versuchte daraufhin, dieses Spiel zu verlegen, was aber von Neuhausen nicht akzeptiert wurde. Vor der Neuhausen-Partie gab es mehrere Gespräche mit den Trainern, der sportlichen Leitung und dem Vorstand. Der HG-Vorstand teilte Lukas Sauer mit, dass er dieses Verhalten keineswegs gutheißen könne und informierte ihn über die möglichen Konsequenzen.

Weil die HG-Führung um die Verdienste von Sauer in der Vergangenheit weiß, verhängte sie nach dem Spiel die angekündigten, aus ihrer Sicht moderaten Sanktionen. Letztlich entschied Sauer, diese Sanktionen nicht anzuerkennen und blieb auch dem folgenden Spiel am Wochenende gegen Pfullingen fern. Auch ein weiterer Versuch der HG-Führung, sich mit Sauer zu einigen, endete am Montag ergebnislos. „So blieb uns keine andere Wahl, als den Vertrag mit Lukas aufzulösen“, teilte der HG-Vorstand mit. „Wir sind Lukas für seinen Einsatz im Trikot der HG in den vergangenen Jahren sehr dankbar und bedauern diese Entwicklung. Doch nun konzentrieren wir uns ganz auf den Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga und setzen unser volles Vertrauen in Trainer Christoph Lahme und sein Team.“