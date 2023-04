HG Oftersheim/Schwetzingen startet an der dänischen Grenze in die Relegation

Die reguläre Spielzeit in der 3. Liga ist für die meisten Teams vorbei. Einige sind abgestiegen, ein paar im Mittelfeld gelandet, andere hingegen wollen oder müssen nachsitzen. Die einen sind jene, die nach höherem, dem Aufstieg oder einer Teilnahme am DHB-Pokal, streben. Die anderen wollen den Abstieg vermeiden. Dazu gehört die HG Oftersheim/ Schwetzingen. Kirchzell, Bayreuth, Lippe und Flensborg sind die Namen der Aufgaben, die dem Handball-Drittligisten jetzt bevorstehen. Dies liest sich im ersten Augenblick nicht sonderlich furchterregend, allerdings wird die Angelegenheit beim genaueren Hinschauen differenzierter und diffiziler.

Gespielt wird im Modus von Hin- und Rückspiel, jeder gegen jeden. Es sind also noch acht Partien zu absolvieren. Und nur für den Gesamtsieger ist ein Ticket zum Ligaverbleib reserviert. Es sei denn, einer dieser fünf Elftplatzierten verzichtet (absolut unwahrscheinlich) oder ein Aufstiegskandidat aus den Oberliga-Bereichen nicht sein Mandat nicht wahr. Aber auch hier zeichnet sich keine große Entwarnung ab. So weit zu lesen, wollen fast alle, die es schaffen könnten hoch. Einzig im Raum Ostsee-Spree gibt es einige Gerüchte. Während Cottbus mit Ziel Aufstieg gestartet ist, hätten die Mitführenden Usedom und Ludwigsfeld diesbezüglich schon abgewunken.

HG Oftersheim/Schwetzingen muss viele Kilometer hinter sich bringen

TV Kirchzell (75 bis 100 Kilometer je nach Streckenwahl), HaSpo Bayreuth (300 km), DHK Flensborg (733) und TH Lippe (378 bis 415 Kilometer) sind also die Kontrahenten, die es gilt, allesamt hinter sich zu lassen. Mit den beiden bayerischen Clubs TV Kirchzell und HaSpo Bayreuth hatte die HG bereits in jüngster Vergangenheit zu tun. Kirchzell (auch früherer Zweitligagegner) trotzte Oftersheim/Schwetzingen im November 2019 ein Remis ab. Das Rückspiel in der Nordstadthalle kam wegen Corona nicht mehr zur Austragung. In der Folgesaison 20/21 waren die Bayreuther Franken mit den Kurpfälzern in einer Staffel eingruppiert. Der frühzeitige Rundenabbruch verhinderte aber jegliches Aufeinandertreffen. Jetzt hievte sich HaSpo als zweitbeste Mannschaft der Rückrunde der Oststaffel mit acht Siegen (von acht insgesamt) auf den Relegationsplatz.

Der Spielplan Im vorläufigen Rahmenspielplan sind vorab weitgehend die Samstage angegeben, Heimrechttausche und andere Veränderungen wären noch möglich. Die Konferenz vom Montagabend ermöglicht noch gleitende Festlegungen der zeitgenauen Ansetzungen.

Das wären die Termine für die HG Oftersheim/Schwetzingen: 15. April DHK Flensborg – HG, 29. April TH Lippe II – HG, 1. Mai (Montag): HG – HaSpo Bayreuth, 6. Mai HG – TV Kirchzell, 13. Mai HG – Flensborg, 21. Mai (Sonntag) HG – Lippe II, 27. Mai Bayreuth– HG, 29. Mai (Pfingstmontag) Kirchzell – HG.

Bei dieser ungeraden Zahl an Teilnehmern bleibt auch immer ein Team pro Wochenende/Spieltag ohne Beschäftigung. Der Nord- und der Ost-Vertreter haben keine Doppelspieltage. mj

Flensborg und Lippe sind hingegen für die süddeutsche Handballlandschaft eher unbeschriebene Blätter, deren Background (Zusammenarbeit mit den Bundesligisten Flensburg-Handewitt und Lemgo) aber jedem Gegner zum Verhängnis werden könnten, zumindest Respekt einflössen und zur Vorsicht gemahnen.

Dansk Håndbold Klub kooperiert mit Erstligist SG Flensburg-Handewitt

Flensborg klingt wie Flensburg, ist aber nicht mit der SG Flensburg-Handewitt zu verwechseln. Allerdings steckt jede Menge Flensburg drin. Der Dansk Håndbold Klub, Mitglied des südschleswigschen Sportbunds, kooperiert seit letztem Jahr intensiv mit dem Erstligisten und kann nach eigenen Angaben auf einen Pool von 60 bis 70 Spielern zugreifen. Der DHK rettete sich mit einem Remis gegen Nordschlusslicht HSG Nienburg in die Relegation (nach sechs Toren Führung), ein Tor weniger hätte den Abstieg bedeutet und Nienburg/Weser (Region Hannover 488 Kilometer) wäre der erste HG-Zielort gewesen. Solche Hinweise entlocken HG-Trainer Christoph Lahme nur ein müdes Schulterzucken. Diese Dinge zu beeinflussen, liegt nicht in seinem Machtbereich, er muss sich um die Realitäten kümmern. Und da gibt viel zu planen, mehr als nur Taktik und Aufstellung für ihn und seinen Stab. Abfahrtszeiten, passgenaue Trainingseinheiten auch unterwegs und Essensaufnahmen müssen akkurat koordiniert werden, was im Moment absoluten Vorrang hat.

Für das Lippe-Team aus dem Westen kursieren mehrere Namen herum. Letztlich ist es ein Konstrukt ähnlich wie zwischen Friesenheim und Hochdorf oder das Potsdam-Projekt von Bob Hanning für die Reinickendorfer Füchse. Der Bundesligist TBV Lemgo (deshalb auch als Lemgo II geführt) ist relativ ungefährdet und könnte seinen Unterbau, eine Zusammenarbeit seit 2018 mit der HSG Augustdorf/Hövelhof, also nach Belieben unterstützen.

Die Eintrittsmodalitäten will die HG-Führung beizeiten bekanntgeben, noch sei ja fast ein Monat bis zum ersten Heimspiel am Feiertag 1. Mai, weshalb keine zu große Eile geboten sei.