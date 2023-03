Showdown im zeitversetzten Fernduell bei der HG Oftersheim/Schwetzingen

Die HG Oftersheim/ Schwetzingen schafft es immer wieder, eine Handball-Saison in einem extremen Endspiel zu kulminieren. Sei es ein gigantisches Aufstiegsspektakel wie vor einigen Jahren oder der niederlagenfreie Marsch durch die Klassenerhaltsrunde letzte Saison. Dieses Mal geht es gegen HBW Balingen-Weilstetten II im zeitversetzten Fernduell mit dem TV Willstätt (20 Uhr gegen VfL Pfullingen) um den Behalt des Relegationsplatzes in der Südstaffel der 3. Liga, um überhaupt eine Perspektive auf eine Saisonfortsetzung zu bekommen. Denn dieser Höhepunkt darf in diesem Sportjahr 2022/23 nicht der letzte werden.

Und da, wie erwähnt, die Willstätt-Partie eine halbe Stunde später angepfiffen wird (zeitgleiche Ansetzungen am letzten Spieltag kamen vor ein paar Jahren aus der Mode), muss die HG in eigener Halle möglichst mit einem Sieg vorlegen, dann wäre Rang elf, der Relegationsplatz sicher. Ein Unentschieden würde zwar ebenfalls reichen, denn die Kurpfälzer sind den Ortenauern im direkten Vergleich mit 3:1 Punkte und 52:50 Toren voraus. Aber wer will schon auf ein Remis im Handball spekulieren, das grenzte schon an Harakiri.

Aber ohne die spät sich einstellende Niederlage in Pfullingen hätte es den Showdown mit HBW gegeben, nicht den Kampf über die Distanz mit Willstätt. Dann hätte es geheißen, die oder wir. „Doch aus der Traum von dem Endspiel gegen Balingen-Weilstetten II“, musste Trainer Christoph Lahme feststellen. Und: „Die Trainingswoche hätte kaum bescheidener hinsichtlich der Vorbereitung laufen können. Etliche Kranke meldeten sich bereits kurz nach Spielende mit grippalen Infekten für das erste Training am Montag ab.“ Diese Einheit wurde gleich zum Streichergebnis, fand mangels Masse überhaupt nicht statt. Dienstags war wenigstens wieder ein Vier-gegen-vier möglich, „sodass wir an Kleinigkeiten in der Kleingruppe arbeiten konnten“, sagt Lahme.

HG Oftersheim/Schwetzingen mobilisiert alle Kräfte

Aber es bleibt auch dabei, egal, wie Dinge oder Partien vorher ausgegangen sind: „In diesem Spiel geht es noch mal um alles für uns. Wir brauchen diese beiden Punkte, um keine Zweifel am Einzug in die Relegation aufkommen zu lassen. Alle zur Verfügung stehenden Kräfte werden wir mobilisieren, für dieses Minimalziel!“ – Und dann ginge es quer durch Deutschland weiter.

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – HBW Balingen-Weilstetten II (Samstag, 19.30 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen)