HSG St. Leon/Reilingen schlägt Brühl: Favorit dominiert

Im Duell zweier ersatzgeschwächter Mannschaften der Handball-Badenliga Frauen setzte sich die favorisierte HSG St. Leon/ Reilingen II mit 28:18 (15:10) gegen den TV Brühl durch.

Schon vor Spielbeginn hatten die Brühler Verantwortlichen eine Niederlage gegen die HSG in Reilingen einkalkuliert. Trainerin Kerstin Siebenlist: „Mit dem Minikader hatten wir in den letzten Spielen sehr erfolgreich agiert. Jetzt fehlen mir noch Anja Gross und Lisa Bühn. Dafür rückt aus der zweiten Mannschaft, die sowieso schon fast die Hälfte der einsatzfähigen Spielerinnen stellt, Anna-Lena Schneider nach.“ Unter diesen Bedingungen waren weitere Pluspunkte Utopie. Dass am Ende eine 18:28-Niederlage stand, störte beim TVB niemanden.

Durch gutes Zusammenspiel und starke Teamleistung in der Abwehr hatte die HSG den Gegner von Beginn an gut im Griff. Somit stand es nach der zehnten Minute bereits 10:3. Doch dann kamen immer mehr technische Fehler und Unkonzentriertheit dazu. Brühls Trainerin hatte in einer Auszeit ihre Defensive mit Erfolg neu justiert. Schließlich ging es mit einem 15:10 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte tat sich wenig Erhellendes. St. Leon/Reilingen zog nach Wiederbeginn auf 19:10 davon. Als dann noch Marie Joerg mit einer Fußverletzung ausfiel, war guter Rat auf Brühler Seite teuer. In der überaus fairen Partie nahmen jetzt die jungen TVB-Spielerinnen das Heft in die Hand. Da es nun mehr Platz rund um den HSG-Kreis gab, fielen auch wieder Gästetreffer. Victoria Böhrer, als zentrale Akteurin im Mittelblock, erzielte beispielhaft gleich vier Tore. Zwar gewann die HSG am Ende verdient mit 28:18, aber zu verstecken brauchte sich das Brühler Rumpfteam auch in Reilingen keineswegs.

HSG: Müller; Strifler (4), Gottselig (3), J. Jünger, A. Jünger, Auer (2), Kölmel (4), Pfisterer (5), Magnus (6), Alberrring (4/3).