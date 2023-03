Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Handball-Bundesliga Frauen Ketscher Bären wollen auch das Schlusslicht Schozach-Bottwartal schlagen

Die Ketscher Handballerinnen empfangen im Kampf um den Verbleib in der 2. Handball-Bundesliga am Mittwoch, 22. März, den Tabellenletzten SG Schozach-Bottwartal. Anwurf in der Neurotthalle ist um 19.30 Uhr.