Zu Hause unbedingt punkten

Nachdem zuletzt immer wieder einzelne Mannschaften aus den Handball-Badenligen der Frauen und Männer aus unserem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung spielfreie Wochenende hatten, sind diesmal alle fünf im Einsatz. Dabei stehen für die HSG St. Leon/ Reilingen und die HG Oftersheim/ Schwetzingen sowie den TV Brühl Heimaufgaben an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Partien empfängt die HSG St. Leon/Reilingen die bislang noch sieglose Reserve der SG Leutershausen zum Kellerduell der Liga am sechsten Spieltag und will versuchen, die guten Ansätze der Vorwoche über einen längeren Zeitraum zu zeigen.

HG-„Zweite“ will Boden gutmachen

Die „Zweite“ der HG Oftersheim/Schwetzingen könnte gegen den TSV Amicitia Viernheim Boden gutmachen. Außerdem gilt es, den Heimnimbus zu wahren. Die Südhessen navigieren mit ausgeglichenen 4:4 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Für Trainer Jan Philipps ist es deshalb unabdingbar zu siegen. „Egal wie, wir müssen Zählbares mitnehmen. Wir haben immer sehr viele gute Szenen in unserem Spiel, schaffen es aber nicht, den Bock umzustoßen. Das Ding muss jetzt fallen. Wir müssen uns belohnen“, fordert der Coach. Die Aufstellung wird sich im Vergleich zur knapp verlorenen Wiesloch-Begegnung wohl wieder leicht verändern.

Mehr zum Thema Jugendhandball-Bundesliga Heimbonus ausnutzen Mehr erfahren Handball-Badenliga Birkenau Paroli bieten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B Schäfer nicht zufrieden Mehr erfahren

Für die TSG Eintracht Plankstadt steht nach einem spielfreien Wochenende die nächste Auswärtspartie am Sonntag bei der SG Heidelsheim/Helmsheim an. Die kommenden neun Wochen spielt die Mannschaft durchgängig, bis Weihnachten gibt es keine Pause mehr. Die SG H/H war in den vergangenen Jahren stets in den Meisterschaftskampf involviert und ist auch dieses Mal vorne mit dabei (6:2 Punkte). Lediglich die überraschende Niederlage gegen Pforzheim/Eutingen II schmälert die bisherige Saison der SG ein wenig, ansonsten wurden – teils sehr deutliche – Siege eingefahren. „Sie sind offensiv variabel und strahlen von allen Positionen Torgefahr aus. Wir müssen hellwach sein und mit hoher Intensität spielen. Wenn uns das gelingt, glaube ich, dass wir konkurrenzfähig sind“, sagt Plankstadts Trainer Niels Eichhorn mit Blick auf den Gegner.

Nach den beiden Auftaktniederlagen wollen die Brühler Handballerinnen mit einem Heimsieg gegen die SG Stutensee-Weingarten zunächst den tabellarischen Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Aufsteiger HSG St. Leon/Reilingen ist nach der jüngsten Niederlage bei eben jeder SG Stutensee/Weingarten nun Favorit im Heimspiel gegen Schlusslicht HG Saase. ali/zg