HSV auch auswärts ohne Punkte

Ihr erstes Auswärtsspiel der Saison führte die Verbandsliga-Handballer des HSV Hockenheim ins hessische Mörlenbach. Bei der HSG Weschnitztal setzte es die zweite Niederlage im zweiten Spiel (18:20).

Neben den beiden Stammtorhütern Lang und Berlinghof konnten dieses Mal auch Alexander Diehm, Denis Kalabic und Dennis Forsch nicht mitwirken, dafür waren Philippe Schinke und Sebastian Kauther wieder mit im Kader und Jan Scharke stand ebenfalls kurzfristig zur Verfügung. Zu Beginn übernahmen die Hausherren das Kommando, erst nach der Auszeit von HSV-Coach Kalabic kam der HSV besser ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt lag die HSG bereits mit 7:3 in Führung (17.). Die Gäste aus der Rennstadt erarbeiteten sich einige klare Torchancen, scheiterten aber immer wieder am gut aufgelegten Schlussmann der Weschnitztaler. Unter anderem waren es zwei verworfene Strafwürfe, die verhinderten, dass der HSV den Rückstand bis zur Pause verkürzen konnte. Nach den ersten 30 Minuten stand ein 12:7 auf der Anzeigetafel.

In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Bild: Die HSV-Abwehr war auf dem Posten und Robbie Sowden im Tor zeigte einige Paraden, aber diesen Vorteil konnte in der Offensive nicht genutzt werden. Doch in der Schlussphase witterte der HSV noch einmal Morgenluft, die beiden Routiniers Philippe Schinke und Felix Gubernatis verkürzten auf zwei Treffer. Doch wie schon in der Vorwoche gelang es nicht, die Partie zu drehen. „Wir haben viel zu spät in die Partie gefunden und unsere Chancenverwertung war mangelhaft. Mit nur 20 Gegentoren darfst du eigentlich kein Spiel verlieren.“, sagte Abteilungsleiter Stefan Kögel nach dem Spiel.

HSV: Sowden, Mansel; Neumann (1), Scharke, Hufnagel (2), Schrank, Kraut (1), F. Gubernatis (3), H. Gubernatis (2), Cronier (1), Kauther, Schinke (8/3). sk/zg