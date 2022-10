HSV holt erste Punkte

Mit einer über weite Strecken guten Leistung erkämpfen sich die Handballer des HSV Hockenheim die ersten Punkte in der Verbandsliga Sie gewannen 27:23 (17:9) beim TV Ispringen.

Dabei war die Vorbereitung unter der Woche alles andere als optimal, denn krankheitsbedingt war ein geregelter Trainingsbetrieb kaum möglich. Auch zum Spiel selbst standen Trainer Admir Kalabic nur zehn Spieler zur Verfügung: Neben beiden Torhütern mussten Sebastian Neumann und Janis Kraut passen, Lukas Schrank war zur Unterstützung der zweiten Mannschaft berufen worden.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber und gingen früh mit 2:0 in Führung, doch dann legte der HSV los, erzielte vier Treffer in Folge (2:4/ 8.) und übernahm in den Folgeminuten das Kommando. Die Gästeabwehr stand jetzt kompakt und ließ nur wenige Chancen des Gegners zu, und im Gegensatz zu den vorherigen Spielen war man in der Offensive effektiv in der Chancenverwertung. Nach 20 Minuten war die Führung auf 4:10 ausgebaut und bis zur Pause betrug der Vorsprung sogar acht Tore (9:17).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Rennstädter zunächst die bessere Mannschaft, beim 10:19 schien bereits eine Vorentscheidung gefallen zu sein (36.). Doch Mitte des zweiten Durchgangs machte sich der Kräfteverschleiß aufgrund der dünnen Personaldecke bemerkbar und den Hausherren gelang es nach und nach den Rückstand zu verkürzen. Zehn Minuten vor Schluss war der TV bis auf drei Treffer herangekommen (19:22) und die Partie drohte noch einmal spannend zu werden.

Doch angeführt vom starken Routinier Philippe Schinke und der Unterstützung von Robbie Sowden im Tor, der einige gute Paraden zeigte, gelang es beide Punkte aus der Ispringer Schulsporthalle zu entführen. Sichtlich erleichtert war Trainer Kalabic: „Meine Mannschaft hat heute die Vorgaben gut umgesetzt und sich endlich auch einmal für den Kampf belohnt. Aber die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass wir trotzdem weiter an uns arbeiten müssen.“

HSV: Sowden; Kalabic (6/2), Hufnagel, F. Gubernatis (1), H. Gubernatis (4), Forsch (1), Diehm (3), Cronier (3), Kauther (2), Schinke (7). zg