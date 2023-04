Keeper Polat hält den Punkt fest

Wieder war es dem starken Schwetzinger Torwart Burak Polat zu verdanken, der in der Drangphase der SG Heidelberg-Kirchheim seine Mannschaft vor Schaden bewahrte und am Ende ein 1:1-Unentschieden rettete. Der Gastgeber musste einmal mehr personell gebeutelt in die Partie der Fußball-Landesliga gehen und der Sache dienend angeschlagene Spieler in die Bresche springen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den ersten 30 Minuten waren auf beiden Seiten Torchancen vorhanden – Nazmi Bulut versuchte es mit einem Fernschuss, der nur knapp das SGK-Gehäuse verpasste (5.), im Gegenzug hielt der SV-98-Keeper einen Schuss von Simon Reiß aus kurzer Distanz. Der SV 98 verlor in der Folgezeit zu viele zweite Bälle, was den Gästen in die Karten spielte, die nun immer gefährlicher vor dem Schwetzinger Strafraum auftauchten. „Wir waren in dieser Phase zu weit weg vom Gegner. Dadurch kam Kirchheim immer besser ins Spiel“, monierte SV-98-Trainer Michael Bitz. Vor dem Seitenwechsel der Partie unter der Leitung von Schiedsrichterin Sarah Fahrer wurde es nach zwei Standards och einmal brenzlig vor dem Schwetzinger Tor und erneut bündelte der SV-98-Keeper sein ganzes Können, um seine Mannschaft schadlos zu halten.

Doch kurz nach dem Seitenwechsel war auch Polat machtlos, als die SG HD-Kirchheim einen gekonnten Angriff vortrug und Simon Reiß der Führungstreffer gelang (58.). Bitz wechselte kurz nach der Pause mit Burak Cavdaro, Marco Seibert und Cedric Massoth drei Offensivkräfte ein. Cavdaro rechtfertigte seine Einwechslung – kaum ein paar Minuten im Spiel – als er eine Eckballhereingabe in „Mario Basler- Manier“ direkt ins rechte obere Eck bugsierte (54.). Den Platzherren gab der Ausgleich sichtbar Auftrieb und nun musste auch der Kirchheimer Torhüter mit gekonntem Eingreifen sein Können unterstreichen, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Beide Mannschaften befleißigten sich noch um eine Resultatsverbesserung, doch am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Das sah auch der prominenteste Besucher der Partie, Siegried Kollmar, der Polizeipräsident von Mannheim, der in Schwetzingen wohnt und lange Zeit bei der SG HD-Kirchheim als Spieler und Trainer zugange war, so.

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga Jugendspieler Linsenmeier trifft beim Spitzenreiter Mehr erfahren Fußball-Landesliga Jacques Zimmermann rettet das Ansehen des SV 98 Mehr erfahren Fußball-Landesliga Guten Lauf fortsetzen Mehr erfahren

SV 98: Pola – Wenz, Berisha, Örum, Rau, Dirks, Zimmermann ( 51. Cavdaro), Wedrychowski (51. Seibert) Roderig, Aydin (78. Neugebauer), Bulut (61. Massoth).

Tore: 0:1 Reiß (48.) 1:1 Cavdaro (54.).

Zuschauer: 200. lof