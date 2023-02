Merveille Papela fällt beim SV Sandhausen länger aus

Sandhausen. Mittelfeldspieler Merveille Papela wird dem SV Sandhausen in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Der bis Saisonende vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehene 22-Jährige zog sich während des Trainings einen Riss des Syndesmosebandes im linken Knöchel zu, schreibt der SV Sandhausen in einer Mitteilung.

„Das ist extrem bitter für Mey und für den SV Sandhausen sowie Mainz 05 eine Hiobsbotschaft“, sagt Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS. „Wir werden Mey in den nächsten Wochen und Monaten bestmöglich unterstützen und wünschen ihm einen guten Heilungsprozess.“

Papela kam Ende August 2022 auf Leihbasis an den Hardtwald und spielte seitdem in jedem Pflichtspiel für den SVS. In 13 Partien gelang ihm zudem ein Treffer, am 16. Spieltag gegen Heidenheim.