Namhafte Teams zu Gast

Ein Stelldichein namhafter Fußballvereine gibt es an diesem Sonntag,15. Januar, beim E-Jugend-Masters des SC Olympia Neulußheim in der Hardthalle. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause rollt nun erstmals wieder der Ball bei diesem hochkarätigen Turnier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Titelverteidiger sind die Stuttgarter Kickers, die in Gruppe A auf das Team des Gastgebers sowie den SV Darmstadt 98, den TSV Schott Mainz und den 1. FC Kaiserslautern treffen. In Gruppe B duellieren sich der SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim, 1. FSV Mainz 05, die SG Sonnenhof Großaspach und der SSV Ulm 1846 um den Einzug ins Halbfinale. Turnierbeginn ist am Sonntag um 10.30 Uhr mit der Partie des SC Olympia Neulußheim gegen den SV Darmstadt 98. Abgeschlossen wird die Vorrunde gegen 14.35 Uhr mit dem Gruppenspiel zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem SV Waldhof Mannheim.

Finale um 16.30 Uhr

Nach den beiden Halbfinalbegegnungen finden die Platzierungsspiele statt und ab 16.30 Uhr geht es um die Krone des E-Jugend-Masters in Neulußheim. wy