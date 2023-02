Neulußheim sitzt nach

Mit einem Nachholspiel beim SV Gemmingen starten die Frauen des SC Olympia Neulußheim bereits an diesem Wochenende in die Rückrunde. Kräfte und Spielpraxis sammeln konnten die SON-Spielerinnen zuletzt bei der Badischen Futsal-Meisterschaft in der Halle, wo sich das Team trotz des letzten Platzes in der Endrunde wunderbar verkauft hatte.

Besonders auf sich aufmerksam gemacht hatte Torfrau Ellen Starke, die sich stark auf der Linie präsentierte. „Sie gibt uns auch auf dem Feld Rückhalt“, sagt Trainer Michael Hüser. „Wir haben uns insgesamt sehr gut präsentiert und viel für die Rückrunde mitgenommen.“ Nur die Chancenverwertung bleibt ausbaufähig, nachdem es auch in der Landesliga nach der Vorrunde erst vier eigene Treffer zu bejubeln gab. Dennoch erhofft man sich mit den neuen Spielerinnen Jayla Gubesch, Marijke Gubesch und Natascha Wegner, die allesamt bereits im Oktober 2022 vom SSV Waghäusel gekommen waren, sowie von Lena Dittmann, die vom VfL Kommern aus Nordrhein-Westfalen dazustieß, einen weiteren Qualitätsschub.

Tabellenplatz gutmachen

„Wir machen Woche für Woche Fortschritte und wir gehen davon aus, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte holen werden“, prophezeit Hüser. Ein sehr löbliches Vorhaben, mit dem die Neulußheimer Spielerinnen gleich beginnen können. Der Gegner SV Gemmingen liegt nur einen Platz und zwei Punkte vor den Olympia-Kickerinnen. wy