Nur noch zwei Punkte Rückstand

Über einen gelungenen Jahresauftakt kann sich die SG BW/GH Plankstadt in der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd Frauen freuen. Zum Start in die Rückrunde gewannen die Plankstädterinnen 6:2 gegen die SG Athena/Jahn Freiburg und drehten damit das Ergebnis vom Hinspiel um. Da Spitzenreiter SC Gaisbach völlig überraschend in Schrezheim verlor, beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze nur noch zwei Punkte.

Freiburg begann stark. Jasmin Nübling holte trotz geringerer Kegelzahl gegen Simone Lenhard den Mannschaftspunkt. Danach waren die Gäste aber vor allem im Abräumen klar unterlegen. Arifa Brendel glich einen 0:2-Satzrückstand gegen Beate Ober noch aus und gewann mit starkem Schlussspurt. Yvonne Schränkler bestätigte ihre Hochform und übertraf als einzige Spielerin die 600er-Marke. Mit 106 in die Vollen im vierten Durchgang erreichte sie auch hier die Tagesbestmarke. Ohne Satzverlust kam Stefanie Blach zum Sieg und holte den dritten Punkt. Den konnte Sabrina Brender gegen Adine Riebsamen nicht gewinnen. Sie gab eine 2:0-Satzführung noch ab und verlor über die Kegelzahl.

Michaela Engel war im Abräumen eine Klasse für sich: 223 Kegel waren an diesem Tag unerreicht. Das 156:108 im vierten Durchgang war ein Abschuss für ihre Gegnerin Tonya Schöpflin. „Mit dieser Leistung bin ich sehr zufrieden“, meinte Engel.

SG BW/GH Plankstadt – Athena/Jahn Freiburg 6:2 (3418:3144 Kegel): Lenhard – Nübling 1:3 (539:533), Brendel – Ober 2:2 (560:529), Schränkler – Steimle 4:0 (618:547), Blach – Faller 4:0 (571:485), Bender – Riebsamen 2:2 (542:555), Engel – Schöpflin 4:0 (588:495). mra