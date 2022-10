Özden trifft in der Nachspielzeit

Der SC 08 Reilingen und der SC Olympia Neulußheim haben sich im Freitagabendspiel des neunten Spieltags in der Fußball-Kreisklasse A1 mit 3:3 (1:2) unentschieden getrennt.

Im Derby, das seinem Namen gerecht wurde, erwischte der SC 08 Reilingen den besseren Start und ging in der 8. Minute nach einem Geniestreich von Dod Shtufi, dessen Eckball sich direkt ins lange Eck senkte, in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, dann schlug Neulußheims Spielertrainer Marvin Pelzl, der überragende Mann des ersten Durchgangs, zu. Zunächst setzte er einen 24-Meter-Schuss in den Winkel des Reilinger Tores (26.), dann profitierte er von einem Reilinger Abwehrfehler und traf aus acht Metern (36.).

Auf einmal stand es 1:2 und wer weiß, welchen Verlauf die Partie genommen hätte, wenn Lucas Barth mit seinem Elfmeter nicht am stark parierenden Reilinger Schlussmann Marc Reutner gescheitert wäre (42.).

Alleingang des Routiniers

Stattdessen kehrte Reilingen ins Spiel zurück und auf Routinier Patrick Rittmaier war wieder einmal Verlass, als er einen tollen Alleingang zum 2:2 abschloss (68.). Zwei Minuten später köpfte Davio Langella eine Flanke von Bully Krubally zum Reilinger 3:2 ein. Doch die Neulußheimer ließen das nicht auf sich sitzen und glichen in der Nachspielzeit per Freistoß von Mustafa Özden zum verdienten und am Ende gerechten 3:3 aus. wy/bk