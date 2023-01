Plötzlich reißt der Faden

Nach der Niederlage hatten sich die Badenliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen II für das Duell gegen Heddesheim im heimischen Harres einiges vorgenommen – am Ende stand aber eine 29:31-Niederlage.

Dabei starteten die HSG-Wölfe stark: Durch ein geduldiges Spiel im Angriff wurden gute Chancen herausgearbeitet. Auch die Abwehr stand kompakt und hatte sich gut auf den Rückraum der Heddesheimerinnen eingestellt. Bis zur fünften Minute hatte die HSG II noch kein Gegentor bekommen. Über die Spielstände 5:0 und 7:1 erspielten sich die Gastgeberinnen in der achten Minute bereits einen Sechs-Tore-Vorsprung, der bis zum 12:6 hielt (15. ). Danach fehlte es aber an Konsequenz im Abschluss, was die Gäste sofort mit Tempogegenstößen bestraften. So wechselte man bei einem Spielstand von 15:12 die Seiten.

In der zweiten Hälfte hielten die HSG-Frauen ihre Führung über die Spielstände 16:13, 18:14 und 19:16 noch. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf: Die Gäste drehten das Spiel mit vier Toren in Folge und übernahmen erstmals die Führung (19:20/40.). Dies sollte auch bis zum Schluss so bleiben.

Einige Bälle verworfen

Vor allem im Angriff wurden einige Bälle verworfen und auch durch Unkonzentriertheiten in der Abwehr kamen besonders die Außenspielerinnen aus Heddesheim mehrmals erfolgreich zum Wurf. Zwar kämpften sich die HSG-Spielerinnen immer wieder an ein Unentschieden heran, aber letztlich mussten sie sich nach einer hart umkämpften Schlussphase mit 29:31 geschlagen geben.

Am kommenden Wochenende ist die HSG II spielfrei. Die nächste Partie findet am Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr gegen die SG Stutensee-Weingarten im Harres in St. Leon statt.

HSG II: Grafetstetter, J. Müller; Strifler (7), Gottselig (6), J. Jünger, Jünger, Lauer, Auer, Pavic, S. Müller (1), Kölmel (1), Pfisterer (1), Magnus (6), Albering (7/7). zg