Schwetzinger Trotzreaktion

Die Spieler des Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen hielten Wort. Sie zeigten nach dem schwachen Auftritt gegen SV Treschklingen eine Trotzreaktion und gewannen beim Tabellennachbarn VfB St. Leon verdient mit 4:2 (1:1).

Die Gäste waren von Beginn an präsent, doch wie aus dem Nichts ging der Gastgeber durch Tim Bechberger mit 1:0 in Führung (7.). Der Ertrag für den SV 98 ließ nicht lange auf sich warten und Djahini hämmerte aus 20-Metern den Ball zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (20.). SV-Mann Fabian Wild verwandelte einen Handelfmeter zur 2:1-Führung (60.). Nun spielte nur noch der SV 98. Besonders Jacques Zimmermann erwischte einen Sahnetag. „Das war eine klasse Leistung, die Jacques heute abgeliefert hat. Er tauchte vorne und hinten auf, warf sich in die Zweikämpfe und belohnte sich mit dem wichtigen Tor zum 3:1 (65.)“, fand Schwetzingens Trainer Seydou Sy lobende Worte.

Oliver Bitz, der Bruder des Schwetzinger Co-Trainers Michael Bitz, betätigte sich als Abstauber und verkürzte auf 2:3 (69.). Der eingewechselte Kevin Roderig krönte seine starke Leistung mit einem Distanzschuss zum 4:2-Enstand (88.). Am Dienstag, 1. November, um 14.30 Uhr, steht den Spargelstädtern beim Heimspiel gegen den starken Neuling TSV Amicitia Viernheim ein weiterer Prüfstein bevor.

SV 98: Polat – Rau, Örum, Aydin, Wenz, Wild (68. Würges), Dirks, Neugebauer (46. Roderig) Cavadaro (83. Seibert), Djahini, Zimmermann. lof