Sieben auf einen Streich

Der FV 08 Hockenheim II setzte in der Fußball-Kreisklasse B seinen Aufwärtstrend fort, während es im Kellerduell keinen Sieger gab.

FV 08 Hockenheim II – SV Rohrhof II 7:0 (3:0)

Der FV 08 II ging in der 2. Minute durch Emircan Parmaksiz in Führung. Burak Özgül erzielte nach einem fatalen Ballverlust der Gäste das 2:0 (7.). Rohrhof II zeigte sich beeindruckt und kam nicht ins Spiel. Hockenheim II ließ einige Chancen ungenutzt, ehe Nico Kube auf 3:0 erhöhte (33.). Im zweiten Durchgang erzielten die eingewechselten Selim Bogocli (46., 53.) und Vincenzo Strazzeri (62.) in 18 Minuten drei schön herausgespielte Tore. In der 78. Minute wurde Özgül von einem Rohrhofer Verteidiger angeschossen und erzielte so das 7:0.

SC 08 Reilingen II – Spvgg 06 Ketsch III 2:2 (1:1)

Die Reilinger gerieten dann jedoch unglücklich mit 0:1 in Rückstand. Kurz darauf stürmte der stark aufspielende Leon Kempf in den Strafraum, wo er nach einem Kontakt zu Fall gebracht wurde. Den Elfmeter legte sich Patrick Kuderer zurecht, scheiterte jedoch kläglich. Wenige Minuten später war es dann wieder Kempf, der mit einem Flachschuss ins lange Eck ausglich. Die zweite Halbzeit begann sehr ausgeglichen, doch dann war es wieder Kempf, der mit einer schönen Drehung im Strafraum das Leder unhaltbar in den Winkel zum Reilinger 2:1-Führungstreffer versenkte. Dem SC 08 gelang es jedoch nicht lange, die Führung zu verwalten und Ketsch III nutzte die Schwächen des Gastgebers, um zum 2:2 auszugleichen. wy