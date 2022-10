Vier Wochen waren die Frauen des TTC Ketsch in der Verbandsoberliga in Wartestellung, nun greifen sie wieder ein. Am Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr, erwarten sie die SG Heidelberg/Neuenheim, ein Team, das in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gekommen ist. Janine Jansen, Verena Kring, Rabea Becker und Susanna Grabowski sowie als Ersatzspielerin Tine Bez haben bisher ein 8:2 gegen

...