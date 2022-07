Spannende Aufgaben

Spannende, bisweilen aber auch lösbare Aufgaben hat es bei der Auslosung zur ersten Runde des Badischen Verbandspokals für die Vertreter aus unserem Gebiet gegeben. Neben den vier Landesligisten SV 98 Schwetzingen, ASV Eppelheim, FV 1918 Brühl und Spvgg 06 Ketsch hatte sich über den Mannheimer Kreispokal auch die TSG Eintracht Plankstadt qualifiziert.

Diese hat eine Heimaufgabe zu lösen und tritt gegen den ambitionierten Landesligisten FC Victoria Bammental an. „Das ist ein Brett. Bammental hat in der Landesliga immer oben mitgespielt. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass wir eine Überraschung schaffen können“, sagt TSG-Trainer Ali Hanbas, der mit seinem Team bereits am Montag in die Saisonvorbereitung eingestiegen ist. „Es ist eine Herausforderung und daran können wir wachsen.“

In der Tat war der FC Victoria Bammental in den sieben Jahren seiner Landesliga-Zugehörigkeit nie schlechter als auf Rang sieben platziert. Von der Papierform her Favorit ist der FV 1918 Brühl, der beim klassentieferen Kreisligisten TSV Rettigheim antreten muss. Auch dem ASV Eppelheim, der seinen Klassenkameraden und Fast-Absteiger TSV Kürnbach empfängt, dürfte das Weiterkommen in die zweite Runde durchaus zuzutrauen sein. Ein Kracher wartet auf den SV 98 Schwetzingen. Die Spargelstädter müssen gegen den nach zwei Jahren Ligazugehörigkeit bereits etablierten Verbandsligisten 1. FC Mühlhausen antreten. In der abgelaufenen Saison erreichten die Kraichgauer Rang neun. Eine Auswärtsaufgabe beim Kreisligisten TSV Helmstadt muss die Spvgg 06 Ketsch bestreiten.

Deren Trainer Marco Rocca ist zuversichtlich, im Raum Sinsheim einen Sieg einzufahren. „Das ist ungewohnt für uns, da wir in den letzten Jahren immer einen Verbandsligisten gezogen haben. Es passt aber gut in die Vorbereitung und wir werden alles dafür tun, um die zweite Runde zu erreichen“, sagt Rocca. Gespielt wird bereits am Wochenende 23./ 24. Juli. wy