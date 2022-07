SVS gewinnt drittes Testspiel

Mit 3:0 gewinnt der SV Sandhausen den Test gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK. Das Testspiel bildete den Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in Hopfgarten-Markt in Österreich, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußball-Zweitligisten. Bei sommerlichen Temperaturen war der Test über viermal 30 Minuten angesetzt, sodass nahezu jeder Spieler 60 Minuten zum Einsatz kam.

Die Mannschaft von Chefcoach Alois Schwartz startete konzentriert in die Partie. Einmal mehr eine Standardsituation brachte die Führung für die Schwarz-Weißen. Nach einer Ecke von Chima Okoroji kam Tom Trybull im Zentrum zum Abschluss und erzielte in der 18. Minute das 1:0. Der SVS kontrollierte im Anschluss die Partie, erspielte sich weitere Chancen, letztlich fehlte die Präzision im Abschluss. Der SVS überstand auch wenige Gelegenheiten der Gäste schadlos und hielt diese Führung in den ersten 60 Minuten, mit 1:0 ging es in die Halbzeit. In dieser wechselte Trainer Schwartz komplett durch und brachte elf neue Spieler. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts blieb die Partie sehr intensiv. Der rumänische Erstligist zeigte sich als robuster Gegner. Den ersten Höhepunkt setzte Alexander Esswein, der einen selbst herausgeholten Freistoß sehenswert über die Mauer zum 2:0 ins Eck zirkelte. In der 100. Minute dann der Schlusspunkt: Ahmed Kutucu, der erst im Trainingslager zur Mannschaft stieß, mit der Vorlage auf Esswein, der seinen zweiten Treffer zum 3:0 erzielte.

Alois Schwartz bilanzierte: „Ich bin mit dem Test rundum zufrieden. Die Mannschaft hat in den letzten Tagen sehr intensiv gearbeitet und sehr engagiert mitgezogen. Dadurch hatten wir heute schon eine gewisse Müdigkeit in den Knochen, trotzdem haben wir verdient gewonnen. Wir haben sehr konzentriert verteidigt, hatten aber auch zweimal das Glück des Tüchtigen. Bei unseren weiteren Chancen fehlte uns teilweise die letzte Präzision. Alles in allem war es gegen einen robust auftretenden Gegner ein ordentlicher Test für uns.“

Das anstehende Programm

Am Freitag trat der SVS-Tross die Rückreise aus dem Trainingslager an. Bereits am kommenden Dienstag, 5. Juli, steht das nächste Vorbereitungsspiel gegen den FC Astoria Walldorf auf dem Programm. Anstoß in Mingolsheim ist um 18 Uhr. Der letzte Test der Sommervorbereitung findet dann am Freitag, 8. Juli, gegen den Bundesligisten FC Augsburg in Zusmarshausen statt (Uhrzeit noch offen).

Am Samstag, 16. Juli, starten die Schwarz-Weißen dann mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld in die Zweitligasaison. zg