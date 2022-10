Tippl in Galaform

Frei Holz Plankstadt bleibt in der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd Tabellenführer. Nicht zuletzt aufgrund einer herausragenden Leistung von Andreas Tippl gewannen die Plankstädter gegen den ESV Villingen mit 6:2 (3666:3466 Kegel).

Im Starttrio traf Dennis Koch auf Marco Faltus, den aktuell schnittbesten Spieler der Liga. Während der FH-Akteur im Abräumen eine sehr starke Leistung zeigte (243 Kegel), lief es bei ihm in die Vollen nicht gut. So verlor er das Duell trotz Kegelgleichheit 1:3. Andreas Habicht zeigte Höhen und Tiefen und siegte bei Satzgleichstand über die höhere Kegelzahl. Kai Schneider präsentierte sich nach seinem Durchhänger letzte Woche wieder in starker Form und gewann souverän.

Mit 2:1-Mannschaftspunkten und knapp 100 Kegeln plus konnte Frei Holz optimistisch ins Schlusstrio gehen, wo mit Jens Petri, Andreas Tippl und Sascha Schränkler drei starke Akteure aufwarteten. Dabei hatte Tippl einen Sahnetag erwischt und war auf gutem Weg, den Bahnrekord (686 Kegel) zu brechen. Ein Durchhänger auf der dritten Bahn kostete ihn den Rekord, mit 650 Kegeln war er dennoch bester Akteur des Tages. Sascha Schränkler zeigte eine starke Leistung auf die Vollen, hatte im Abräumen aber große Defizite. Sein Endspurt mit 173 Kegeln auf der letzten Bahn kam zu spät, so dass er sein Spiel gegen Alexander Stierle, mit 608 Kegeln erfolgreichster Spieler der Villinger, verlor.

Trainer Boris Butzbach zeigte sich, bis auf ein paar Kleinigkeiten, mit der Leistung zufrieden. Andreas Habicht zog ebenfalls ein positives Fazit. „Mit diesem Sieg haben wir erneut unsere Heimstärke untermauert“, sagte er.

Stenogramm: Koch – Faltus 1:3 (592:592), Habicht – Francz 2:2 (611: 583), Schneider – Wehrle 4:0 (624:562), Petri – Moosmann 4:0 (614:570), Tippl – Steiert 4:0 (650:551), Schränkler – Stierle 1:3 (575:608). mra