Titelverteidiger muss die Segel streichen

Vier Vereine aus unserem Gebiet haben am vergangenen Wochenende ihre Spiele im Mannheimer Kreispokal erfolgreich bestritten. Überraschend ausgeschieden ist der Titelverteidiger FV 1918 Brühl II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FC Badenia Hirschacker – TSV Neckarau 1:7 (0:4)

Im ersten Durchgang waren die Hirsche gegen den klassenhöheren Gegner überfordert und lagen folgerichtig und verdient durch Matej Katava (17.), Patrick Faulhaber (20., 44.) und Dario Schneider (34.) mit 0:4 zurück. Der TSV übte mit den Anpfiff enormen Druck auf die Badenia-Viererkette aus und zwang die Hausherren zu Fehlern. Der zweite Durchgang verlief dann aus Sicht von Hirschacker besser. Nach einer anfänglichen Drangphase der Gäste, in der die Treffer durch Katava (64., 70.) zum 0:6 führten, war der FC Badenia besser im Spiel und vergab gute Chancen. Anstatt 4:6 hieß es durch Ismail Cengiz’ Tor nur 1:6 (84.). Den Schlusspunkt setzten wiederum die Gäste durch Dario Schneider (90.+3).

Rohrhof II – Lützelsachsen ausg.

Der SV Rohrhof II trat nicht an, sodass die Bergsträßer kampflos in die 3.Runde einzogen.

SV Schriesheim II – TSG Eintracht Plankstadt 0:2 (0:1)

Mehr zum Thema Fußball-Kreispokal Eichhorn Held beim Elfer-Krimi Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreispokal Titelverteidiger überzeugt mit einem Dutzend Tore Mehr erfahren BFV-Pokal Türkspor mit den besseren Nerven Mehr erfahren

Der B-Ligist stand tief. Umso wichtiger war der frühe Führungstreffer durch Savas Badalak (11.). Danach tat sich Plankstadt weiter schwer. Schwungvoll kam Schriesheim II nach dem Seitenwechsel aus der Kabine und erwischte die TSG erst einmal auf dem falschen Fuß. Dennoch spielte sich Plankstadt viele Chancen heraus, traf aber ein ums andere Mal im Strafraum die falsche Entscheidung. Passend dazu die Situation, die zum 0:2 führte. Ein abgefälschter Schuss landete an der Latte, von dort sprang der Ball zu Maurice Uhrig, der ihn zum 0:2 einköpfte (65.). Erwähnenswert war noch, dass Marcel Uhrig noch einen Strafstoß der Schriesheimer parierte.

Phönix MA II – FV Brühl II 3:2 n.V. (2:2, 2:1)

Trainer Pasquale Pilato musste urlaubs- und verletzungsbedingt viele Änderungen in der Startelf vornehmen, was dem Spielfluss nicht zugutekam. Es war noch nicht einmal eine Minute gespielt, als der Ball das erste Mal im Brühler Netz zappelte. Ümit Kücükoglu erzielte freistehend das 1:0 (1.). In der 14. Minute stellte Kücükoglu auf 2:0. Noel Präg gelang der Anschlusstreffer zum 2:1 (45.+3). Brühl II verdiente sich nun den Ausgleichtreffer, Präg nutzte einen Fehlpass von Keeper David Gulic zum 2:2 (65.). Die Partie ging in die Verlängerung: Emre Gülmez traf zum 3:2-Endstand (113.). Kurz vor dem Abpfiff verhinderte die Querlatte des Mannheimer Gehäuses nach einem Schuss von Kai Heuberger ein mögliches Elfmeterschießen. vm

VfR Mannheim III – FV 08 Hockenheim 0:2 (0:1)

Von Anfang an hatte Hockenheim viel Ballbesitz und erzielte durch Adem Beyaz nach Zuspiel von Rico Bieda das 1:0 (6.). In der zweiten Halbzeit sorgte ein Foulelfmeter für die Entscheidung. Bieda traf in der 82. Minute vom Punkt. Auf Seiten der Mannheimer war in den 90 Minuten keine Torchance zu notieren.

SC Olympia Neulußheim – Hochstätt Türkspor 5:3 (2:1)

Neulußheim kam gut ins Spiel und hatte Feldvorteile. Durch eine aufs Tor gezogene Freistoßflanke von Lucas Jahn ging der SON in Führung (11.). Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und glichen durch Ferhat Alimci aus (20.). Nachdem Neulußheim viele gute Chancen ungenutzt verstreichen ließ, durfte die Elf von Trainer Marvin Pelzl kurz vor der Pause doch noch jubeln: Der Gäste-keeper unterlief einen langen Ball, sodass Markus Bertolini nur noch einschieben musste (43.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Eban Arslan für den Ausgleich (56.). In der 81. Minute traf Lennart Raupp nach einem schön herausgespielten Konter zum 3:2. Hochstätt warf alles nach vorne und belohnte sich durch Arslan mit dem 3:3 (90.). In der Nachspielzeit ließ Lucas Jahn den SON jubeln, als er nach feinem Zuspiel von Marvin Pelzl per Lupfer das 4:3 markierte (90.+1). Pelzl steuerte dann aufs Türkspor-Tor zu, umkurvte den Keeper und schob zum 5:3 (90.+7) ein.

SV Rohrhof – TSV 47 Schönau 5:2 (1:1)

Für die ersatzgeschwächten Rohrhöfer traf Yannick Drexler zur Führung (12.). Danach verflachte die Partie und quasi mit dem Pausenpfiff traf Nurhak Dogan aus dem Nichts zum 1:1 (45.+2). Nach der Pause war es erneut Drexler, der Rohrhof in Front schoss (51.). Aber Schönau gab nicht auf und glich durch David Lubaczewski erneut aus (58.). Die Partie verlief nun mit gleich verteilten Chancen. Doch erneut stach Rohrhof eiskalt zu und Marcus Trinkmann besorgte das 3:2 (68.). Erst in der 88. Minute entschied Rohrhof durch ein Eigentor von Noel Tack die Partie vorzeitig. Den 5:2-Endstand markierte Tobias Termin in der Nachspielzeit (90.+3).