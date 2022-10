„Unfähig, Tore zu schießen“

Wenn man seine Chancen nicht nutzt, keine Tore schießt, kann man ein Spiel nicht gewinnen, so muss das Fazit des FV Brühl nach dem Landesliga-Derby bei der Spvgg Ketsch lauten. Die Elf von Trainer Thorsten Barth musste trotz eines überlegen geführten Spiels eine unglückliche 1:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Der FVB hatte in der ersten Spielhälfte fünf hochkarätige Chancen und machte nach Wiederanpfiff mit dem Chancenwucher weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits in der dritten Minute setzte Patrick Greulich nach einer Flanke von Izzeddine Noura den Ball per Kopf knapp am Tor vorbei. Auch Noura brachte den Ball nicht im Tor unter, er tankte sich in den Strafraum, schoss allerdings zu unplatziert. Spvgg-Keeper Jannik Hauschild hatte keine Mühe zu halten (10.). Pech hatte Timo Weber, dessen Schuss landete am Pfosten des Ketscher Tores (16.). Und es ging so weiter, Hauschild machte sich lang und lenkte so einen Schuss von Noura ins Toraus (17.). Noura hatte auch die nächste Gelegenheit, der Ball strich freilich knapp am langen Pfosten vorbei (45.). „Wir müssen zur Pause 4:0 führen“, sagte Brühls frustrierter Trainer Thorsten Barth.

Auch nach Wiederanpfiff übertrafen sich die Gäste im Auslassen von Torchancen. Timo Raabs Schuss wurde auf der Torlinie geklärt (46.) – und einen Freistoß von Greulich lenkte Hauschild über die Querlatte seines Gehäuses (54.). Auch Timo Weber fand in Hauschild seinen Meister, er kratzte den Ball mit einem Reflex von der Torlinie (59.). Das wurde in der 68. Minute bestraft: Kai Korpilla schloss einen Konter erfolgreich zur Ketscher 1:0-Führung ab. In der 77. Minute segelte ein Kopfball von Greulich erneut nur knapp über die Querlatte.

Kayas Tor in der 97. Minute

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga Faires Derby sieht keinen Sieger Mehr erfahren Fußball-Landesliga Haubrich trifft ganz spät Mehr erfahren

Nach dem Ausgleichstreffer von David Cardal, der aus der Distanz zum 1:1 (83.) erfolgreich war, sah es nach einer Punkteteilung aus. Aber Gökhan Kaya bescherte der Spvgg noch einen Derby-Sieg. Mit der letzten Aktion des Spiels erzielte er den 2:1-Siegtreffer (97.). „Wir waren unfähig Tore zu schießen, man muss doch aus fünf Metern dem Ball im Tor unterbringen“, kritisierte FVB-Coach Barth nach dem Spiel. Ganz anders die Gemütslage von Ketschs Coach Marco Rocca: „Mit ein bisschen Glück und einer überragenden Einstellung meiner Mannschaft haben wir den Sieg erkämpft.“

Spvgg Ketsch: Hauschild - Kaya, Marx (88. Gundelsweiler), Ünver, Stephan Jung, Korpilla, Hinzmann, Alexov, (85. Eklou), Spaqi, Feßler, Haubrich.

FV Brühl: Schuster - Glaser, Stenzel, Raab, Etzold (46. Prommer), Johann, Weiß (46. Cardal), Weber (65. Fetzer), Morscheid, Greulich, Noura (79. Präg).

Tore: 1:0 Korpilla (68.), 1:1 Cardal (83.), 2:1 Kaya (97.). vm