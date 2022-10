Faires Derby sieht keinen Sieger

Mit einem 1:1-Unentschieden endete das Lokalderby der Fußball-Landesliga zwischen dem FV Brühl und dem SV 98 Schwetzingen. „Wir haben einen Punkt geholt und damit nach zwei Niederlagen in Folge die passende Reaktion gezeigt“, zeigte sich SV-Coach Seydou Sy mit dem Ergebnis zufrieden.

Seine Mannschaft hatte einen Blitzstart hingelegt: Nach einem Brühler Ballverlust von Michael Glaser an der Mittellinie spielte Florian Djahini seine Schnelligkeit aus, ließ zwei Gegenspieler stehen und erzielte den 1:0-Führungstreffer für seine Farben (3.). „Das Spiel wäre wohl anders gelaufen, wenn wir das 0:2 nachgelegt hätten“, trauerte Sy der vergebenen Großchance wenig später nach. Timo Raab vertändelte vor dem eigenen Strafraum den Ball, der Patzer blieb aber ohne Folgen (7.). In der 12. Minute brannte es erneut im Brühler Strafraum: FVB-Keeper Mikel Schuster klärte einen Schuss von Jacques Zimmermann.

Der FVB fand jetzt deutlich besser ins Spiel, Timo Weber versuchte es zunächst vergeblich aus der Distanz (14.). Pech hatte David Etzold, sein Heber über SV Keeper Damian Honorowicz landete am Pfosten. Glaser machte schließlich seinen Patzer in der 23. Minute wieder gut, schön von Patrick Greulich freigespielt, nutzte er die Gelegenheit zum 1:1-Ausgleich. Nach Wiederanpfiff stand erneut das Aluminium einem weiteren Brühler Treffer im Weg, Greulich zirkelte einen Freistoß um die Abwehrmauer, der Ball klatschte an den Pfosten des Schwetzinger Gehäuses (54.). Gefährlich wurde es auch in der 63. Minute, als ein abgefälschter Schuss von Etzold das Tor verfehlte. Auf der Gegenseite musste sich Schuster strecken, um einen Schuss von Niklas Wenz zu entschärfen (68.).

„Wir haben die ersten zehn Minten verschlafen und sind durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten, hatten aber in der zweiten Halbzeit die Riesenchance zum 2:1-Führungstreffer“, spielte FVB-Coach Thorsten Barth auf den Lattentreffer von Patrick Greulich an (70.), der nach Vorarbeit von Patrick Fetzer erneut das Tor denkbar knapp verpasste. „In einem Derby geht es natürlich auch zur Sache, aber insgesamt war es ein faires Spiel“, war SV-Trainer Sy mit dem Umgang beider Teams miteinander zufrieden.

FV Brühl: Schuster – Glaser, Stenzel, Raab, Etzold (65. Fetzer), Johann (65. Cardal), Weiß, Weber, Morscheid, Greulich, Noura (77. Prommer).

SV 98 Schwetzingen: Honorowicz – Wenz (84. Cavadro, 92. Golubovic), Berisha, Dirks, Djahini, Seibert, Aydin, Abel, Zimmermann (77. Neugebauer), Soultani, Örum.

Tore: 1:0 Djahini (3.), 1:1 Glaser (23.). vm