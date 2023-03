Verlieren verboten

Es ist das Szenario, das eigentlich von Saisonbeginn nicht hätte eintreten sollen, geht es nach den Wünschen von Handball-Drittligist HG Oftersheim/ Schwetzingen. Doch das Thema Klassenerhalt kulminiert wieder in zwei Entscheidungsspielen und dann womöglich in einer Relegationsrunde. Teil eins findet nun an diesem Samstag (20 Uhr) in Pfullingens Kurt-App-Halle statt, wo der dortige VfL residiert. Und dieser darf sich als Dritter durchaus noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde machen. Dafür muss er allerdings auch gewinnen, so wie die HG gegen den Abstieg doppelt punkten muss.

HG-Trainer Christoph Lahme gibt sich keinen Illusionen hin: „Wenn wir nicht ansatzweise an die Abwehrleistung wie gegen Neuhausen anknüpfen und ähnlich diszipliniert unser Rückzugsverhalten gestalten, wird sich das gegen ein momentan bestens aufgelegtes Pfullingen im Ergebnis widerspiegeln. Darüber hinaus brauchen wir noch viel mehr Mut und Zuversicht in das eigene Können um entsprechend eigene Tore zu erzielen.“ Diesen Mut hatte die HG im Hinspiel ausgestrahlt, als sie 36:31 gewann.

Restprogramm HBW Balingen-Weilstetten II (21 Punkte): Kornwestheim (H), Oftersheim/Schwetzingen (A, Hinspiel 26:38). TSV Neuhausen auf den Fildern (20 Punkte): Willstätt (H), Köndringen/Teningen (A). HG Oftersheim/Schwetzingen (17 Punkte): Pfullingen (A), Balingen-Weilstetten II (H). TV Willstätt (16 Punkte): Neuhausen (A, Hinspiel 27:25), Pfullingen (H). mj

Aber Lahme setzt nicht nur auf sein spielendes Personal. Direkt nach Abpfiff der vergangenen Neuhausen-Partie richtete er einen flammenden Aufruf an das eigene Publikum. „Ich kann nur appellieren, kommt nach Pfullingen nächste Woche, macht das Gleiche wie hier in der Nordstadthalle, seid laut, unterstützt uns und macht auch am 1. April das hier gegen Balingen-Weilstetten zum Tollhaus, zu einem Endspiel gegen Balingen.“ Um 17.30 Uhr am Spieltag werden bei der Oftersheimer Roland-Seidel-Halle Fahrgemeinschaften gebildet.

Acht Tore Vorsprung erzielte die HG beim Auswärtsspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten II. Doch der direkte Vergleich zwischen diesen beiden würde nur im (doppelten) Oftersheim/Schwetzinger Siegesfall zum Tragen kommen, damit noch deutlicher ausfallen, denn für die Kurpfälzer gilt: Verlieren verboten.

Drei Punkte beträgt der Rückstand der HG auf HBW Balingen-Weilstetten II. Somit wäre für Oftersheim/Schwetzingen theoretisch noch dieses Team in Reichweite. Besonders die Schwaben von der Zollernalb sollten als Gegner um den direkten Klassenerhalt in Betracht kommen. Denn die Filderschwaben von Neuhausen gelten im Heimspiel gegen Willstätt und auch bei Köndringen/Teningen als Favorit und wären für die HG dann außer Reichweite. Balingen wird indes für seine nächste Heimpartie gegen Kornwestheim als Außenseiter gehandelt.

Null Minuspunkte sind für die HG nicht nur Ziel, sondern Pflicht. Jeder Punktverlust würde das Erreichen eines direkten Nichtabstiegsplatzes unmöglich machen und könnte auch den Verlust des Relegatonsranges bedeuten.