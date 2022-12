Wer kommt im Derby aus dem Tabellenkeller?

Die TSG Eintracht Plankstadt (9:9 Punkte bei zwei Spielen weniger) hat sich in der Handball-Badenliga der Männer mit dem Erfolg bei der HSG St. Leon/ Reilingen etwas freigeschwommen und nimmt nun den vor ihr rangierenden TV Hardheim ins Visier (10:12). Die HSG (5:17) muss dafür beim dritten des hiesigen Trios dieser Spielklasse, der HG Oftersheim/ Schwetzingen II (7:15), antreten, die ihrerseits die Konkurrenz abschütteln und Plankstadt auf den Fersen bleiben will.

„Der Erfolg in Reilingen war nicht nur mit Blick auf die Tabelle sehr wichtig für uns. Jetzt gilt es aber, nachzulegen und unsere Serie in eigener Halle auszubauen“, meint Plankstadts Übungsleiter Niels Eichhorn, denn seinem Team gelang es in dieser Saison noch nicht, zwei Spiele in Folge zu für sich zu entscheiden.

Der Gegner vom Odenwaldrand steht nach zuletzt drei Pleiten in Folge ebenfalls unter Zugzwang. Das Spiel in Plankstadt ist dabei die vierte Auswärtsfahrt hintereinander für den TVH.

„Hardheim ist seit Jahren eine feste Größe in der Badenliga und verfügt über eine jahrelang zusammengewachsene Mannschaft. Wir treffen auf ein eingespieltes Team mit erfahrenen Spielern, die in der Lage sind, unsere Fehler eiskalt zu bestrafen. Für uns heißt das, wir müssen diszipliniert spielen. Zuletzt hatten wir in Reilingen einige Abstimmungsprobleme defensiv und auch unsere Wurfquote ließ vor allem zu Beginn zu wünschen übrig. Das galt es, in der Trainingswoche abzustellen“, meinte Eichhorn.

Philipps will Heimsieg

Es ist – eher ungewohnt für beide Teams – in diesem Fall ein Kellerduell, welches sie am Sonntag auszutragen haben. Dementsprechend engagiert dürften beide Seiten zu Werke gehen.

Allerdings wird auf HSG-Seite dem Gastgeber die Favoritenrolle zugeschoben. Allerdings sei gegen Plankstadt auch eine deutliche Leistungssteigerung auszumachen gewesen, die einen eigenen Sieg bei der HG II durchaus in den Bereich des Möglichen rücken könnte.

Wichtige Punkte

Für HG-Trainer Jan Philipps ist die Aufgabe ist ganz klar: „Zwei Punkte im Heimspiel holen und sich vom Tabellenkeller distanzieren. Den Umschwung müssen wir uns erarbeiten und da geht es kommenden Sonntag weiter.“ Allerdings erwartet er einen harten Kampf um die zwei sehr wichtige Punkte. „Aber den werden wir für uns entscheiden“, ist er sicher. Personell werde es – wie immer bisher – wieder Veränderungen geben.

Neuzugänge seien in der Winterpause bislang nicht geplant und auch nicht notwendig, meint Philipps: „Mit meiner aktuellen Mannschaft bin ich mehr als zufrieden. Wir müssen nur noch stärker zusammenwachsen und die Konstanz im Spiel festigen.“

Info: TSG Eintracht Plankstadt – TV Hardheim (Samstag, 18 Uhr, Mehrzweckhalle Plankstadt), HG Oftersheim/Schwetzingen II – HSG St. Leon/Reilingen (Sonntag, 17 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen)