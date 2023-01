Zehn Tests zuhause

Bei Fußball-Landesligist FV Brühl sind am Dienstag beim Trainingsauftakt die ersten Schweißtropfen geflossen. Der neue Trainer Andreas Backmann hatte bereits in der Vorwoche ein intensives Trainings- und Vorbereitungsprogramm angekündigt (wir berichteten).

Jetzt stehen auch die Termine der zehn geplanten Vorbereitungsspiele auf die Rückrunde fest, die allesamt im Sportpark Brühl statt: Am Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr, ist der FV Hambrücken, am Dienstag, 24. Januar, 19.30 Uhr, der SV Waldhof II, am Donnerstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, der VfB Eppingen, am Donnerstag, 2. Februar, 19.15 Uhr, Philippsburg, Samstag, am 4. Februar, 15 Uhr, Fortuna Heddesheim, am Samstag, 11. Februar, 15 Uhr, der FC Flehingen, am Dienstag, 14. Februar, der FC Rohrbach-Sinsheim, am Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, der FC Heidelsheim, am Mittwoch, 23. Februar, 19 Uhr, TuS Mingolsheim, und Samstag, 25. Februar, 15 Uhr, die SG Dielheim zu Gast.

Ernst wird es am Sonntag, 5. März, zur Rückrunde im Heimspiel gegen den DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. Die Besucher werden auch bei dieser Partie gebeten, die Parkplätze am Standort „Wiesenplätze“ zu nutzen. lof