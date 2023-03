Zwei wichtige Punkte: HSV Hockenheim schlägt Walzbachtal

Im Spiel der beiden Tabellennachbarn in der Handball-Verbandsliga zwischen dem HSV Hockenheim und der HSG Walzbachtal hat sich der Gastgeber in einer spannenden und sehr fairen Partie am Ende mit 28:25 (15:12) durchgesetzt. Zu Spielbeginn war es der HSV, der sich einen kleinen Vorteil erspielte (4:2/9.). Drei Gästetreffer in Folge sorgten allerdings für einen Führungswechsel. Bis zum 11:11 in der 21. Minute blieb das Spiel ausgeglichen, die Schlussphase der ersten Hälfte gehörte dann wieder dem HSV, der zur Pause mit 15:12 in Führung lag.

Nach dem Seitenwechsel kam das Angriffsspiel der Hausherren aber etwas ins Stocken, sodass sich die HSG sich wieder Tor um Tor heranarbeiten konnte und schließlich auch selbst zwei Tore vorlegte (17:19/47.). Jetzt hatte sich der HSV aber wieder gefangen, erzielte trotz zwischenzeitlicher Unterzahl vier Treffer in Serie und eroberte die Führung zurück (21:19/53.). In der Schlussphase wurden die Lücken in der offensiver agierenden Gästeabwehr dann konsequent genutzt und am verdienten Heimerfolg gab es nichts mehr zu rütteln.

„Heute haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und uns mit zwei Punkten belohnt. Tim Berlinghof im Tor war mit einigen Paraden ein wichtiger Bestandteil zum Erfolg.“, war das Resümee von Trainer Admir Kalabic. Am Sonntag, 19. März, 17.30 Uhr, tritt der HSV bei der TG Eggenstein an und könnte sich mit einem weiteren Sieg weiter von den Abstiegsplätzen entfernen.

HSV: Berlinghof, Stohner; Kalabic (7/4), Neumann (4), Cronier (1), Kraut, F. Gubernatis (1), H. Gubernatis (4), Diehm (2), Hufnagel (2), Schinke (7/2), Kauther, Kunert. zg/sk