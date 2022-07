Ein Abend im Lichterglanz

Schwetzingen. Ein Sommerabend mit bester Unterhaltung im Lichterglanz – den gibt es an diesem Samstag, 23. Juli, zwischen 17 und 23 Uhr beim Schwetzinger Lichterfest zu erleben. Auf dem gesamten Areal des Schlossgartens Schwetzingen wird etwas geboten – Livemusik, Tanz, Comedy, Spiel, Sport und Spaß, alles kombiniert mit Historie und einem Hauch Internationalität. Familien mit Kindern finden im Bereich der Orangerie ein Paradies: Neben einem Clowntheater gibt es hier erstmals einen Bungeerun. Einlass zum Lichterfest ist um 17 Uhr. Es gibt drei Zugänge: über den Haupteingang, über die Zähringerstraße und über das Dreibrückentor. Die Kasse am Haupteingang öffnet um 13 Uhr, die an den beiden anderen um 16.30 Uhr. kaba

